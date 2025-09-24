Судья над законом? Откуда у судьи Верховного суда Виктора Момотова 9 миллиардов рублей Оглавление И этот человек нас учил жить по закону — в чём подозревают судью Верховного суда Кто такой Виктор Момотов Родная мать и «Содружество выпускников юрфака» — кто помогал Момотову наживать миллиарды Сеть отелей и партнёр — «авторитетный» бизнесмен Судья Верховного суда Виктор Момотов попал в скандал с уголовным привкусом. Его подозревают в связях с ОПГ, незаконно полученном имуществе и схемах, в которых использовал даже собственную мать. Как Момотову это удалось и кто с ним вёл дела? 24 сентября, 14:20 Судья Виктор Момотов угодил в коррупционный скандал. Коллаж © Life.ru Фото © ТАСС / Сергей Фадеичев

И этот человек нас учил жить по закону — в чём подозревают судью Верховного суда

«Клевета!» — заявил «Коммерсанту» судья, член президиума Верховного суда Российской Федерации Виктор Момотов. Чиновник негодует по поводу появившейся информации о том, что он владеет имуществом на миллиарды рублей, имеет связи с ОПГ, а в схемах обогащения использовал даже свою престарелую мать.

Напомним, Генпрокуратура РФ подала иск в Останкинский районный суд Москвы, в котором потребовала изъять у Момотова 95 объектов недвижимости, которые, по версии надзорного органа, оформлялись им на третьих лиц, и наложить на них обеспечительный арест. Общая стоимость активов оценивается в девять миллиардов рублей.

Кроме того, истец потребовал запретить председателю Совета судей выезжать за рубеж, а также арестовать всё движимое и недвижимое имущество, банковские счета как самого ответчика, так и аффилированных с ним лиц.

По мнению прокуратуры, Момотов нарушал антикоррупционное законодательство и занимался незаконным предпринимательством в Москве, Краснодарском крае, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской и Калининградской областях.

Согласно исковому заявлению, в 2007 году судья стал совладельцем здания площадью 763 кв.м в Краснодаре, в котором находится отель «Мартон Пашковский». Кроме того, Генпрокуратура считает, что Момотов сотрудничал с ОПГ «Покровские», благодаря чему получил земельный участок, на котором появилась 10-этажная гостиница «Marton Седова» в Ростове-на-Дону.

А по данным ТАСС, госслужащий вместе со своим предполагаемым партнёром — «авторитетным бизнесменом» Андреем Марченко — также наживался за счёт госказны. В 2018–2019 годах оба инициировали судебные разбирательства и взыскали с бюджета Краснодара более 100 млн рублей по фиктивному спору.

Кто такой Виктор Момотов

Официальная биография Виктора Момотова выглядит блестяще. В молодости 64-летний чиновник служил на противолодочном корабле в Севастополе, после этого окончил юридический факультет Кубанского госуниверситета, работал на кафедре теории истории государства и права сначала как преподаватель, потом как доцент и, наконец, в должности профессора. Был деканом факультета. За это время он написал более 200 научных работ.

Альма-матер Момотов всегда ценил и в 2008 году даже учредил некоммерческую организацию «Содружество выпускников юридического факультета КубГУ», которая просуществовала восемь лет — до 2016 года.

Дом Момотова в Краснодаре ничем не выдавался среди соседских. Фото © Yandex.Карты

Во властные коридоры учёный попал в 2010 году, когда получил назначение судьи Верховного суда РФ. В 2019 году стал членом президиума ВС РФ.

Официально Момотов живёт относительно скромно. В Краснодаре он был прописан в доме матери. Двухэтажное кирпичное строение находится на участке 10 соток. Судя по спутниковым картам, дом мало чем отличается от соседских — ни конюшен, ни фонтанов, ни бассейнов на участке нет. В октябре прошлого года недвижимость была выставлена на продажу всего за 4,6 млн рублей.

Жилплощадь в Москве, правда, заметно лучше — в районе Ростокино, на улице Сельскохозяйственной, Момотов занимает 120 квадратов в современной высотке бизнес-класса. Рыночная стоимость такой недвижимости колеблется в пределах 50–55 млн рублей.

Что до транспортных средств, согласно данным ГИБДД, судья ВС до сих пор катается на стареньком 13-летнем Volkswagen Touareg с совершенно простым, ничем не примечательным госномером.

Родная мать и «Содружество выпускников юрфака» — кто помогал Момотову наживать миллиарды

Согласно данным следствия, к началу своей карьеры в Верховном суде Момотов уже обладал определённым имуществом и связями в бизнес-среде Краснодара. Хотя, если верить данным бизнес-реестров, кроме своей НКО, официально работавшей в сфере научных исследований, бизнесом не занимался и даже ИП не оформлял.

Перед своим назначением в Верховный суд в 2010 году он переписал часть активов на свою мать — Надежду Момотову. Как выяснил Life.ru, бывшую сотрудницу администрации Краснодара. Примерно к этому же времени женщина сменила фамилию, став Ларяновой.

Life.ru сумел найти ИНН 89-летней матери Момотова, однако в ЕГРЮЛ и ЕГРИП он не значится. Таким образом, Надежда Ларянова владеет долей отеля «Мартон Пашковский» и другими подаренными сыном активами как физическое лицо.

Официально на Виктора Момотова была оформлена лишь некоммерческая организация. Фото © СПАРК

Сеть отелей и партнёр — «авторитетный» бизнесмен

С сетью отелей «Мартон» ситуация тоже интересная. Следствие утверждает, что ею Момотов владеет через третьих лиц. Официальным владельцем «Мартона» считается Андрей Марченко. Судя по местной прессе, личность одиозная.

Против 54-летнего «предпринимателя, общественного деятеля, филантропа» возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По версии Следственного комитета региона, предприниматель с 2017-го по декабрь 2019 года якобы подавал в налоговую службу декларации с недостоверными сведениями.

Андрей Марченко в Краснодаре имеет неоднозначную репутацию. Фото © YouTube / Кубань 24

Как выяснил Life.ru, в отношении коммерсанта сейчас службой судебных приставов открыты 8 исполнительных делопроизводств на сумму около 300 млн рублей. Вопрос со статьёй Марченко пытался решить с помощью службы на СВО.

Он якобы сражался на передовой, а потом был комиссован в связи с ранением. После проверки этих сведений кроме налогового дела Марченко стал фигурантом ещё трёх уголовных дел по статьям 338 (дезертирство), ч. 3 ст. 159 (мошенничество), ч. 3 ст. 291 (дача взятки). После этого бизнесмен было подался в бега, но в марте 2023 года был задержан сотрудниками ФСБ.

Авторы Евгений Кузнецов