Соколы Алиева: как Россия поставила на место «уважаемых бизнесменов», отжимавших миллиарды

Несмотря на раздражение Баку, силовики в России продолжают наводить порядок в этнических группировках и бизнесе: уголовные дела расследуются в Краснодаре, Воронеже, Москве, Екатеринбурге. Кто именно из представителей диаспоры и за что задержан? 3 сентября, 21:39 В России целый ряд бизнесменов и общественных деятелей – выходцев из Азербайджана оказались фигурантами уголовных дел. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / esfera © ТАСС / Сергей Бобылев © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / «Кавказский узел», Report.ru

Краснодар: Как Шахлара Новрузова жадность сгубила

Шахлар Новрузов. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 1news.aze

1 сентября 2025 года Краснодарский краевой суд вынес решение о продлении содержания под стражей уроженца Азербайджана бизнесмена Шахлара Новрузова — фигуранта уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. В СИЗО он будет находиться до 26 сентября. Деталей дела немного, известно, что он может быть причастен к попытке похищения недвижимости стоимостью почти 1 млрд рублей.

Новрузова задержали ещё весной 2025 года. По версии следствия, он и его родственники подделали свидетельство о браке, якобы заключённом в Азербайджане, которое должно было позволить претендовать на активы некоего предприятия на сумму почти 1 млрд рублей.

В России Новрузов известен как владелец грузового терминала порта Туапсе, через который в регион идут поставки сельхозпродукции, а также ресторана «Старый Баку» и нескольких компаний, находящихся на улице Уральской в Краснодаре. Общая их выручка за 2024 год (не включая терминал) — не менее полумиллиарда рублей.

По свидетельствам местных жителей, по этому же адресу работает оптовый продовольственный рынок «Дары Кубани», который в народе называют «ямой» и «анклавом». Ранее юридическое лицо, под которым работает рынок, тоже принадлежало семье Новрузова, а сейчас — его партнёру по бизнесу. Кстати, сам Новрузов считается лидером местной азербайджанской диаспоры.

Это уже далеко не первое уголовное дело, появившееся в России за последние несколько месяцев, фигурантами которых становятся влиятельные и авторитетные выходцы из Азербайджана.

Москва: Криминальный спектакль от директора Театра сатиры Мамедали Агаева

Мамедали Агаев. Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Буквально на днях в Москве по подозрению в мошенничестве был арестован бывший директор столичного Театра сатиры Мамедали Агаев — ему грозят 10 лет заключения и штраф 1 млн рублей.

По данным следствия, экс-руководитель организации, после того как покинул пост, заключал с театром фиктивные авторские договоры как ИП. Новоиспечённый предприниматель предоставлял театру якобы написанные им сценарии четырёх постановок и получал по 4% от их кассовых сборов. Общая сумма ущерба превышает 20 млн рублей.

Забавно: возможно, дела и не было бы, если бы не жадность Агаева. В какой-то момент новое руководство театра перестало выплачивать «авторские», и бывший директор, обидевшись, в марте 2025 года подал против Театра сатиры иск. Тогда суд отказал в возобновлении выплат, посчитав, что Агаеву не удалось доказать сам факт создания и передачи сценариев. А уже в августе историей заинтересовались правоохранители.

Не исключено, что в деле могут появиться новые эпизоды — следователи сейчас изучают всю деятельность Агаева в театре за 29 лет его руководства.

Кстати, в 2017 году Агаев был отмечен нынешним президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым — он получил орден «Достлуг» (по-русски «Дружба») за укрепление культурных связей между Россией и Азербайджаном.

Екатеринбург: как аукнулся наезд на спецслужбы Шахину Шыхлински

Шахин Шыхлински. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Report.ru

В начале августа повторно задержали объявленного в федеральный розыск главу азербайджанской диаспоры Екатеринбурга Шахина Шыхлински, он стал фигурантом уголовного дела о деятельности этнической ОПГ. Задержание произошло прямо у выхода из посольства Азербайджана в Москве, где тот, похоже, скрывался после первого задержания.

Напомним, месяцем ранее екатеринбургское УФСБ задержало Шыхлински и его сына в Екатеринбурге у торгового центра «Баку Плаза». Они оказали сопротивление: дали по газам, после блокировки их машины врезались в чужое авто, сбили с ног и едва не задавили сотрудника ФСБ. Тогда после допроса их отпустили — оба получили статус свидетелей.

До 2018 года Шахин Шыхлински состоял в Уральской коллегии адвокатов Свердловской области. И единственное юрлицо, с которым по бумагам связан Шахин, — это национально-культурное объединение «Азербайджан – Урал». Зато земля под тем самым ТЦ «Баку Плаза» принадлежит фирме «Инесса», директором которой является Эмиль Шахинович Шыхлински. Ему же принадлежит торговая компания «Северный берег».

В российском ЕГРЮЛ содержатся сведения о 5 предпринимателях — выходцах из Азербайджана с фамилией Шыхлински (через «ы»). Трое из Екатеринбурга, один работает в Тюмени, и ещё одна представительница пребывает на юге России. Возможно, все они — родственники.

Воронеж: силовики разбираются с «государством» Юсифа Халилова

В середине августа в Воронеже по подозрению в даче взятки был задержан 55-летний глава азербайджанской диаспоры и по совместительству — совладелец крупнейшего в регионе Алексеевского рынка Юсиф Халилов. Среди местных этот рынок много лет имеет репутацию рассадника криминала и «государства в государстве».

По данным следствия, в марте этого года Халилов за 330 тысяч рублей подкупил местного врача, чтобы тот повлиял на решение не призывать сына авторитетного бизнесмена в армию. Теперь согласно п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ ему грозит 12 лет лишения свободы.

По сведениям СМИ, «смотрящий от азербайджанской диаспоры в Воронеже» Юсиф Халилов ранее уже привлекался к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ (мошенничество в особо крупных размерах) в 2018 году. По нынешнему делу Халилов пробудет в СИЗО минимум до 14 октября.

Челябинск: конец томатной империи Аршада Ханкишева

Аршад Ханкишев. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / «Кавказский узел»

Одновременно с Юсифовым в Челябинске после пресечения деятельности местной этнической ОПГ был лишён гражданства России и выслан из страны глава азербайджанской диаспоры Челябинска Аршад Ханкишев.

Местные источники писали, что ОПГ незаконно контролировала овощные и фруктовые рынки Южного Урала. А кроме того, у фигуранта дела якобы даже были планы по созданию в регионе этнического анклава.

Официально Ханкишев был президентом Челябинской областной социально-правовой общественной организации «Азербайджан» и председателем общественной организации «Региональная национально-культурная автономия азербайджанцев Челябинской области». А кроме этого занимался бизнесом — за 2024 год его оптовая компания «Фруктдом» наторговала фруктами на 1 млрд рублей, такая же «Фрут-хауз» — на 100 млн, а ресторан «Наршараб» принёс без малого 170 млн рублей.

Шереметьево: Duty free от Араза Мехдиева

Магазины Duty Free в аэропорту Шереметьево. Фото © ТАСС / Станислав Красильников

На фоне громких задержаний как-то незаметно прошла новость о смене владельца крупнейшего оператора дьюти-фри в аэропорту Шереметьево. В последних числах августа перестал быть собственником сети гражданин Азербайджана Араз Мехдиев. Вся его доля в основном юрлице оператора — ООО «Трэвел ритейл Шереметьево» — перешла к генеральному директору компании Виталию Бавину.

Фирма «Трэвел ритейл Шереметьево» была создана совсем недавно — в 2022 году. Но уже за 2024 год отчиталась об астрономической выручке — 12,4 млрд рублей. На этом фоне чистая прибыль оказалась более чем скромной — всего 16,6 млн.

Сам Мехдиев, похоже, избавляется от бизнеса в России. Все активы, приносящие сотни миллионов и миллиарды рублей, уже переписаны на других собственников. Официально сейчас он — миноритарный соучредитель компании «Сибмост групп» и владелец фирмы «Первый промышленный сервис», через счета которой за 2024 год прошло всего 210 тыс. рублей.

Авторы Евгений Кузнецов