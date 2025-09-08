Суд окончательно отказался возвращать квартиру Долиной покупателям
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official
Певица Лариса Долина сохранила право собственности на столичную квартиру — суд окончательно отклонил требования покупателей о возврате сделки, пишет Mash.
Судебная тяжба, начавшаяся в прошлом году, была омрачена для артистки чередой обвинений в обмане. Сама Долина утверждала, что стала жертвой мошеннической схемы, включавшей в себя создание фейковых видео с её участием с использованием нейросетей, целью которых было убедить ее продать квартиру в центре Москвы и перевести полученные средства на «безопасный счёт».
Несмотря на то, что в марте текущего года суд уже выносил решение в пользу артистки, вернув ей недвижимость, покупательница, 34-летняя Полина Лурье, вновь обратилась с иском об освобождении квартиры. Однако её попытка оказалась безуспешной.
Судебное заседание проходило в закрытом режиме, и представитель Долиной воздержался от комментариев. В то же время, адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, заявила о намерении продолжить отстаивать права своей клиентки в дальнейшей борьбе за спорную квартиру.
Напомним, в 2024 году Лариса Долина оказалась под ударом мошеннической схемы, в результате которой лишилась внушительной суммы в 180 миллионов рублей и своей просторной квартиры площадью 236 квадратных метров, расположенной в элитном столичном районе Хамовники. В марте 2025 года правосудие восстановило справедливость, вернув певице её жилплощадь. Тем не менее, уже в мае текущего года новая покупательница недвижимости предприняла попытку оспорить это решение, подав апелляцию. Несмотря на первоначальную победу артистки в суде, нынешние владельцы квартиры до сих пор отстаивают свои права, утверждая, что приобрели недвижимость добросовестно, и продолжают добиваться отмены решения о её возврате Долиной.