Мессенджер MAX
Путин и Трамп на Аляске
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 10:37

Суд окончательно отказался возвращать квартиру Долиной покупателям

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ larisa.dolina.official

Певица Лариса Долина сохранила право собственности на столичную квартиру — суд окончательно отклонил требования покупателей о возврате сделки, пишет Mash.

Судебная тяжба, начавшаяся в прошлом году, была омрачена для артистки чередой обвинений в обмане. Сама Долина утверждала, что стала жертвой мошеннической схемы, включавшей в себя создание фейковых видео с её участием с использованием нейросетей, целью которых было убедить ее продать квартиру в центре Москвы и перевести полученные средства на «безопасный счёт».

Несмотря на то, что в марте текущего года суд уже выносил решение в пользу артистки, вернув ей недвижимость, покупательница, 34-летняя Полина Лурье, вновь обратилась с иском об освобождении квартиры. Однако её попытка оказалась безуспешной.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме, и представитель Долиной воздержался от комментариев. В то же время, адвокат Полины Лурье, Светлана Свириденко, заявила о намерении продолжить отстаивать права своей клиентки в дальнейшей борьбе за спорную квартиру.

Концерт в Кремле, много звёзд и яркие наряды: Лариса Долина рассказала, как отметит 70-летие
Концерт в Кремле, много звёзд и яркие наряды: Лариса Долина рассказала, как отметит 70-летие

Напомним, в 2024 году Лариса Долина оказалась под ударом мошеннической схемы, в результате которой лишилась внушительной суммы в 180 миллионов рублей и своей просторной квартиры площадью 236 квадратных метров, расположенной в элитном столичном районе Хамовники. В марте 2025 года правосудие восстановило справедливость, вернув певице её жилплощадь. Тем не менее, уже в мае текущего года новая покупательница недвижимости предприняла попытку оспорить это решение, подав апелляцию. Несмотря на первоначальную победу артистки в суде, нынешние владельцы квартиры до сих пор отстаивают свои права, утверждая, что приобрели недвижимость добросовестно, и продолжают добиваться отмены решения о её возврате Долиной.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Лариса Долина
  • суд
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar