Суд окончательно отказался возвращать квартиру Долиной покупателям

Певица Лариса Долина сохранила право собственности на столичную квартиру — суд окончательно отклонил требования покупателей о возврате сделки, пишет Mash.

Судебная тяжба, начавшаяся в прошлом году, была омрачена для артистки чередой обвинений в обмане. Сама Долина утверждала, что стала жертвой мошеннической схемы, включавшей в себя создание фейковых видео с её участием с использованием нейросетей, целью которых было убедить ее продать квартиру в центре Москвы и перевести полученные средства на «безопасный счёт».

Несмотря на то, что в марте текущего года суд уже выносил решение в пользу артистки, вернув ей недвижимость, покупательница, 34-летняя Полина Лурье, вновь обратилась с иском об освобождении квартиры. Однако её попытка оказалась безуспешной.