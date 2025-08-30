Концерт в Кремле, много звёзд и яркие наряды: Лариса Долина рассказала, как отметит 70-летие

Лариса Долина отпразднует важный этап своего творческого пути — 70-летний юбилей — грандиозным шоу под названием «В кругу друзей», которое пройдёт 10 сентября в стенах Кремля. Народная артистка поведала kp.ru о подготовке к мероприятию, пообещав зрителям настоящий фейерверк эмоций и сюрпризов.

«Что касается моего юбилейного концерта, который состоится 10 сентября в Кремле при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — там действительно будет звездопад. Будет много премьер. В общем, как всегда, я подхожу очень креативно к своим юбилейным концертам. «В кругу друзей» — не исключение», — рассказала Долина.

Программа включает в себя участие хора Музыкальной академии, основанной самой Долиной три года назад, знаменитого оркестра «Русская филармония» и группы «Долина бэнд». Помимо музыки, зрителей ждут многочисленные смены нарядов.