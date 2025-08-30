Концерт в Кремле, много звёзд и яркие наряды: Лариса Долина рассказала, как отметит 70-летие
Обложка © ТАСС / Сергей Елагин
Лариса Долина отпразднует важный этап своего творческого пути — 70-летний юбилей — грандиозным шоу под названием «В кругу друзей», которое пройдёт 10 сентября в стенах Кремля. Народная артистка поведала kp.ru о подготовке к мероприятию, пообещав зрителям настоящий фейерверк эмоций и сюрпризов.
«Что касается моего юбилейного концерта, который состоится 10 сентября в Кремле при поддержке Президентского фонда культурных инициатив — там действительно будет звездопад. Будет много премьер. В общем, как всегда, я подхожу очень креативно к своим юбилейным концертам. «В кругу друзей» — не исключение», — рассказала Долина.
Программа включает в себя участие хора Музыкальной академии, основанной самой Долиной три года назад, знаменитого оркестра «Русская филармония» и группы «Долина бэнд». Помимо музыки, зрителей ждут многочисленные смены нарядов.
На юбилейном концерте также будет присутствовать знаменитый коллега Филипп Киркоров. Недавно он назвал Долину женщиной, перед которой до сих пор робеет как подросток. Впервые певицу он увидел будучи 15-летним подростком.