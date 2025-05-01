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Регион
1 мая, 06:01

Покупательница квартиры Долиной обжаловала в суде передачу недвижимости певице

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Лариса Долина. Обложка © Telegram / dolinaofficial

Хамовнический суд Москвы взялся за громкое дело: рассматривается апелляционная жалоба по сделке с квартирой легендарной народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом указано в материалах суда.

Как сообщает РИА «Новости», Московский суд зарегистрировал апелляцию, поданную ответчиком Полиной Лурье.

Напомним, в августе 2024 года по наводке мошенников Долина продала квартиру площадью 236 квадратных метров. Общий ущерб от действий злоумышленников составил порядка 200 миллионов рублей. В марте 2025 года суд вернул Долиной квартиру, однако теперь ей придётся компенсировать больше 110 млн несостоявшейся владелице жилья.

Вика Цыганова возмутилась, что обманутой мошенниками Долиной вернули квартиру
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Мария Любицкая
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