2 октября, 12:12

Павел Дуров начал речь на форуме с шутки про поиск жены в Казахстане

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Бизнесмен Павел Дуров во время выступления в Астане заявил, что однажды его приятель посоветовал ему поискать себе суженную в Казахстане. Об этом он сообщил в начале своей речи на международном форуме Digital Bridge 2025.

«Мой успешный знакомый советовал мне приехать в Казахстан, чтобы найти жену, но сегодня я здесь не только за этим», — сказал основатель Телеграм.

Ранее Life.ru рассказывал, что Павел Дуров приехал в Казахстан, где уже успел посетить частную школу IQanat High School. Там он пообщался с учениками и рассказал о том, как сам начал программировать. В прошлом году он проспонсировал обучение детей из отдалённых сёл в этом учебном заведении.

    avatar