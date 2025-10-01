Интервидение
1 октября, 16:00

Павел Дуров посетил школу IQanat High School в Казахстане

Павел Дуров в казахстанской школе IQanat. Обложка © Telegram / IQanat news

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров посетил частную школу IQanat High School в Казахстане. Об этом сообщил официальный телеграм-канал учебного заведения.

В ходе визита предприниматель осмотрел кампус и условия проживания учеников, а также провёл несколько часов за неформальным общением с подростками. Для пятисот школьников из сельской местности эта встреча стала важным событием, поскольку они получили возможность пообщаться с создателем платформы, которую используют более миллиарда человек.

Дуров поделился воспоминаниями о своих первых шагах в программировании и школьном периоде жизни. Он также высказал мнение о будущем искусственного интеллекта, указав, что биотехнологии станут одним из определяющих трендов.

Отдельное мероприятие организовали для группы учащихся из отдалённых сёл, чьё обучение в прошлом году полностью спонсировал сам Дуров после того, как они не смогли получить грант. Школьники рассказали о своих достижениях, включая победы в олимпиадах и хакатонах, а также о реализации IT-проектов, среди которых был продемонстрирован Telegram-бот, созданный на платформе мессенджера.

Ранее Павел Дуров дал интервью американскому ведущему подкастов Лексу Фридману, где рассказал о работе команды Telegram по удалению запрещённого контента. По его словам, администрация мессенджера еженедельно удаляет около миллиона единиц контента — аккаунтов, сообществ и постов.

