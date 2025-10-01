Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 октября, 05:14

Дуров рассказал о масштабном удалении контента в Telegram

Дуров: Около ста каналов с жестоким контентом ежедневно блокируют в Telegram

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Павел Дуров. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / durov

Предприниматель Павел Дуров сообщил о ежедневной блокировке около ста каналов с жестоким контентом и пропагандой насилия в мессенджере Telegram. Общее количество удаляемого еженедельно контента, включая аккаунты, группы и посты, приближается к миллиону.

«В Telegram мы активно боремся с вредоносным контентом, который публично распространяется на нашей платформе уже лет десять, с тех пор, как мы запустили публичные каналы. <...> Если учесть, сколько всего удаляется еженедельно — аккаунты, группы, посты, — это число близится к миллиону», — заявил бизнесмен в интервью журналисту Лексу Фридману.

«Боль затмила всё»: Павел Дуров едва не погиб несколько лет назад после странной посылки
«Боль затмила всё»: Павел Дуров едва не погиб несколько лет назад после странной посылки

В ходе беседы Дуров также предсказал рост стоимости биткойна до миллиона долларов, отметив, что именно криптовалюты позволили ему сохранить независимость и финансировать образ жизни. Кроме того, основатель Telegram раскрыл значение популярной тюремной загадки о двух стульях, объяснив её как метафору выбора между неидеальными вариантами.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Артём Гапоненко
  • Новости
  • Telegram
  • Павел Дуров
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar