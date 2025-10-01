Дуров рассказал о масштабном удалении контента в Telegram

Предприниматель Павел Дуров сообщил о ежедневной блокировке около ста каналов с жестоким контентом и пропагандой насилия в мессенджере Telegram. Общее количество удаляемого еженедельно контента, включая аккаунты, группы и посты, приближается к миллиону.

«В Telegram мы активно боремся с вредоносным контентом, который публично распространяется на нашей платформе уже лет десять, с тех пор, как мы запустили публичные каналы. <...> Если учесть, сколько всего удаляется еженедельно — аккаунты, группы, посты, — это число близится к миллиону», — заявил бизнесмен в интервью журналисту Лексу Фридману.

В ходе беседы Дуров также предсказал рост стоимости биткойна до миллиона долларов, отметив, что именно криптовалюты позволили ему сохранить независимость и финансировать образ жизни. Кроме того, основатель Telegram раскрыл значение популярной тюремной загадки о двух стульях, объяснив её как метафору выбора между неидеальными вариантами.