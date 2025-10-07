Валдайский форум
Регион
7 октября, 11:25

Дуров поплатится за любовь к купанию в ледяной воде после инцидента в Казахстане

Обложка © Telegram / Код Дурова

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, вероятно, будет оштрафован за нарушение правил купания в водоёмах национального парка «Кольсайские озёра» в Казахстане. Об этом сообщил представитель дирекции природного парка в комментарии для Orda.

«Это административное правонарушение, нарушителю грозит штраф. Здесь запрещено всем купаться», приводит его слова издание.

За такое нарушение установлен штраф в размере 39 320 тенге — примерно 5,9 тысячи рублей.

Павел Дуров начал речь на форуме с шутки про поиск жены в Казахстане

Напомним, в начале октября Павел Дуров приехал в Казахстан, посетил школу IQanat High School, где пообщался со студентами. А сегодня появилось видео, на котором обнажённый по пояс предприниматель окунается в озеро в живописном месте на фоне заснеженных гор.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

