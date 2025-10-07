Дуров поплатится за любовь к купанию в ледяной воде после инцидента в Казахстане

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, вероятно, будет оштрафован за нарушение правил купания в водоёмах национального парка «Кольсайские озёра» в Казахстане. Об этом сообщил представитель дирекции природного парка в комментарии для Orda.

«Это административное правонарушение, нарушителю грозит штраф. Здесь запрещено всем купаться», — приводит его слова издание.

За такое нарушение установлен штраф в размере 39 320 тенге — примерно 5,9 тысячи рублей.