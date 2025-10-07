Продюсер Дворцов анонсировал концерт британского певца Робби Уильямса в России

Иностранные знаменитости всё чаще демонстрируют заинтересованность в концертах в России. За последние месяцы столицу посетили такие артисты, как Lil Pump, Tyga, Jason Derulo и Timbaland. Продюсер Сергей Дворцов поделился информацией о том, кого из западных исполнителей российским зрителям стоит ожидать в ближайшем будущем.

«100% скоро приедет Робби Уильямс. До конца года он точно посетит столицу нашей любимой России-матушки. Насколько я знаю, он даже проведёт сольный концерт в Москве. РФ всегда привлекала, привлекает и будет привлекать артистов», — пояснил он в беседе с «Абзацем».

По словам продюсера, Россия предлагает привлекательные условия сотрудничества для отечественных и международных артистов. Дворцов отметил, что РФ свойственна искренность, отзывчивое отношение и искренняя щедрость.

К слову, сам Уильямс до сих пор не давал сольных выступлений в России. Концерты, намеченные на 2017 год, были отменены из-за проблем со здоровьем артиста, а в 2018 году звезда приняла участие в церемонии открытия Чемпионата мира по футболу в Москве.

Напомним, ранее Life.ru рассказывал о прибытии в Россию легендарного американского продюсера Timbaland, четырехкратного лауреата «Грэмми». Артист приехал для участия в частном мероприятии, где его встретили с особым размахом: в аэропорту Внуково его ожидал впечатляющий кортеж из Mercedes V-Class, Range Rover и Maybach. За своё выступление Timbaland получил внушительный гонорар в полмиллиона долларов.