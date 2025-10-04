«Простое блюдо со смыслом»: Timbaland попробовал русские пельмени и пропустил из-за них саундчек

Американский рэпер Timbaland высоко оценил атмосферу Москвы, признавшись, что увлёкся прогулками по чистым улицам и знакомством с местной культурой настолько, что пропустил саундчек перед концертом. Своими впечатлениями от визита в российскую столицу музыкант поделился в интервью Mash.

Артист рассказал, что познакомился с русской кухней, включая борщ и блины, отметив её уникальность по сравнению с американской. Рэпер также высоко оценил архитектуру Москвы, чистоту улиц и особую культуру кальянных заведений. Его поразили дружелюбие местных жителей, их улыбки и искренняя вовлечённость в музыку. Timbaland заверил, что обязательно вернётся в Россию с новыми выступлениями.

Timbaland рассказал о своём визите в Россию. Видео © Telegram / Mash

«Простое блюдо, но со смыслом», — так артист охарактеризовал пельмени, которые попробовал в Москве.

Как выяснилось, требования звезды были достаточно скромными: его райдер включал лишь воду, сок, крекеры, сыр, фрукты и антисептик.

3 октября Life.ru сообщил о прибытии в Россию легендарного американского продюсера Timbaland, четырехкратного лауреата «Грэмми». Артист приехал для участия в частном мероприятии, где его встретили с особым размахом: в аэропорту Внуково его ожидал впечатляющий кортеж из Mercedes V-Class, Range Rover и Maybach, а проживание было организовано в люксовом номере Radisson. За своё выступление Timbaland получил внушительный гонорар в полмиллиона долларов. Известный своими коллаборациями с мировыми звездами, от 50 Cent до Мадонны, Timbaland продолжает оставаться актуальным на музыкальной сцене десятилетиями.