3 октября, 09:09

Американский рэпер Timbaland прибыл в Россию

Timbaland прилетел в Москву за полмиллиона долларов для закрытого выступления

Обложка © ТАСС / ZUMA

Легендарный американский продюсер и четырёхкратный обладатель «Грэмми» Timbaland (Тимоти Мосли) прибыл в Россию для участия в приватном мероприятии. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Тимбаленд прибыл в Москву. Видео © Telegram / Mash

Артиста встретили в аэропорту Внуково кортежем из Mercedes V-Class, Range Rover и Maybach и разместили в люксовом номере Radisson. Гонорар музыканта за выступление составил $500 тысяч. Timbaland известен сотрудничеством с топовыми артистами — от 50 Cent до Мадонны, а его треки десятилетиями остаются в мировой ротации.

Рэпер Xzibit изменил свой тур по США ради концерта в Москве
А ранее выступление в России давал другой зарубежный исполнитель — Джейсон Деруло. Он выступил сразу в двух городах России — Москве и Санкт-Петербурге. Артист вышел на сцену 26 сентября на московском шоу в «ЦСКА Арене», а 28 появился в питерском стадионе «СКА Арена». Вместе с ним в Россию также прилетала команда из 35 человек.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

Мария Любицкая
