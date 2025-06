Исполнитель хита Wiggle даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Джейсон Деруло известен многим благодаря зажигательной песне Wiggle, которая вышла в дуэте со Snoop Dogg. Также популярности принесли такие хиты, как Take you dancing, Get Ugly, Talk Dirty и Swalla. При этом последняя разрабатывалась совместно с рэпершей Ники Минаж и певцом Ty Dolla $ign.