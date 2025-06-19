Исполнитель хита Wiggle даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге

Исполнитель хитов Wiggle, Swalla и Jaleby Baby, американский поп-певец Джейсон Деруло порадует россиян своими выступлениями в Москве и Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Mash.

По данным телеграм-канала, согласование гастролей заняло около полутора месяцев. В итоге удалось добиться, чтобы артист выступил 26 сентября на московском шоу в «ЦСКА Арене», а 28 предстал на сцене в питерском стадионе «СКА Арена».

Известно, что Деруло попросил для себя и команды целый отель, в котором не будет других постояльцев кроме них. В своём райдере исполнитель прописал, чтобы у него в номере были овощи для нарезки салата, четыре вида фрешей, включая клюквенный. А также ему выделят неприметные автомобили, поскольку он не хочет привлекать к себе внимания.

Организаторы также предложили Деруло посетить Большой или Мариинский театр. Ведь музыкант сам раньше занимался балетом и вероятно ему будет интересно побывать в этих культурных местах. Тем более, что вместе с ним едут артисты подтанцовки. Как пишет Mash, певец может пригласить в свой коллектив российских танцоров.

Джейсон Деруло известен многим благодаря зажигательной песне Wiggle, которая вышла в дуэте со Snoop Dogg. Также популярности принесли такие хиты, как Take you dancing, Get Ugly, Talk Dirty и Swalla. При этом последняя разрабатывалась совместно с рэпершей Ники Минаж и певцом Ty Dolla $ign.