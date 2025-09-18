Рэпер Xzibit изменил свой тур по США ради концерта в Москве

Американский хип-хоп-исполнитель Xzibit (настоящее имя — Элвин Натаниэль Джойнер IV) изменил график своих выступлений в США, чтобы появилась возможность прилететь с концертом в Москву. Информация о приезде в нашу страну музыканта опубликована на его сайте.

Выступление запланировано на 27 сентября. Артист обещает в анонсе устроить потрясающее шоу. До этого на официальном сайте рэпера список городов состоял из Сан-Диего, Лас-Вегаса и Темпе (Аризона). В начале сентября появилась информация, что музыкант будет и в Темпе, и в Москве 27 сентября. Поклонники начали спорить, так стоит ли ждать кумира или просто возникла путаница. Сейчас Xzibit официально подтвердил, что обязательно прилетит в Москву. Анонс про концерт в Темпе был удалён. В туре исполнителя остались Сан-Диего, Лас-Вегас, Москва.