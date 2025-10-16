«Цеплялся за жизнь»: Актёр Яцко рассказал о визитах Караченцова в театр после аварии

После тяжёлой автомобильной катастрофы Николай Караченцов, лишившись возможности говорить, продолжал приходить в Театр имени Моссовета. Об этом в программе «Легенда» на RTVI рассказал артист того же театра Александр Яцко.

До трагедии, по словам Яцко, Караченцов был невероятно энергичен на сцене и легко входил в рабочее состояние. Актёр отметил, что даже после аварии артист не прекращал посещать театр. Яцко вспомнил, как Караченцов заходил к нему в гримёрку и просто молча пожимал руку.

«Он не мог говорить, он мог сидеть, курить «Приму» свою и трясти [руку], и что-то мычать. Но всё равно цеплялся за жизнь, как вот и Талызина Валентина Илларионовна. Как Чапаев — «Врёшь, не возьмёшь!» — добавил Яцко.

Народный артист РСФСР Николай Караченцов в 2005 году попал в ДТП и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. В 2017 году у актёра обнаружили злокачественную опухоль в лёгком. Артист скончался в 2018 году, не дожив один день до своего 74-летия.