«Цеплялся за жизнь»: Актёр Яцко рассказал о визитах Караченцова в театр после аварии
Николай Караченцов. Обложка © ТАСС / Савинцев Федор
После тяжёлой автомобильной катастрофы Николай Караченцов, лишившись возможности говорить, продолжал приходить в Театр имени Моссовета. Об этом в программе «Легенда» на RTVI рассказал артист того же театра Александр Яцко.
До трагедии, по словам Яцко, Караченцов был невероятно энергичен на сцене и легко входил в рабочее состояние. Актёр отметил, что даже после аварии артист не прекращал посещать театр. Яцко вспомнил, как Караченцов заходил к нему в гримёрку и просто молча пожимал руку.
«Он не мог говорить, он мог сидеть, курить «Приму» свою и трясти [руку], и что-то мычать. Но всё равно цеплялся за жизнь, как вот и Талызина Валентина Илларионовна. Как Чапаев — «Врёшь, не возьмёшь!» — добавил Яцко.
Народный артист РСФСР Николай Караченцов в 2005 году попал в ДТП и получил тяжёлую черепно-мозговую травму. В 2017 году у актёра обнаружили злокачественную опухоль в лёгком. Артист скончался в 2018 году, не дожив один день до своего 74-летия.
Ранее вдова Людмила Поргина призналась, что жизнь без Караченцова потеряла для неё всякий смысл. Она часто ходит в церковь и уговаривает себя продолжать жить. Позднее стало известно, что она улетела в Дубай. По словам Людмилы Андреевны, ей стало скучно играть на сцене, ведь там нет её великих коллег.
