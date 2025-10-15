Последний фараон: Как умерла Клеопатра, чем она запомнилась и кого любила при жизни

Удивительная жизнь и не менее удивительная смерть Клеопатры VII Филопатор из династии Птолемеев описана во многих источниках и поражает с самого начала. Наиболее известными эпизодами её биографии стали романы с двумя великими полководцами Римской республики. Третий римский полководец хотел сделать правительницу Египта своим трофеем, но не смог. Рассказываем в материале о судьбе великой Клеопатры.

Ранняя жизнь Клеопатры

Клеопатра была замешана в странном браке, правда, тот был формальным. Такие были традиции. Фото © «Шедеврум»

Клеопатра VII родилась 13 января 69 года до нашей эры. Число приблизительное, поскольку календари того времени довольно сильно расходились с нашими. Во время правления старшей сестры, Береники, отец бежал из Египта вместе с ней. А вернувшись, потребовал принести в свои покои голову старшей дочери на подносе. Клеопатра тайно наблюдала за этим. О чём она думала в тот момент, неизвестно. Зато источники, например историк Страбон, сообщают, что девушка правила вместе с отцом вплоть до его смерти в 51 году до нашей эры.

Птолемей XII оставил после себя нескольких детей, включая сына (девятилетнего Птолемея XIII), и завещание. По завещанию Клеопатра VII и Птолемей-младший должны были править Египтом вместе. Для этого им пришлось пожениться. Такова была древняя традиция страны фараонов. Это был не первый подобный брак на побережье реки Нил. Но Клеопатра с самого начала отличалась высоким интеллектом. Она заметила, что кровожадное правление отца зиждется только на присутствии римлян в стране, и решила «перевернуть игру». Для этого ей пришлось «убрать» своего брата и мужа, Птолемея XIII. Но к тому моменту он уже и сам мог «дать сдачи». Клеопатре потребовалась помощь.

Клеопатра и великий римский политик Гай Юлий Цезарь.

Юлий Цезарь не только устроил геноцид кельтов, он ещё и стал любовником Клеопатры, что приблизило завоевание Римом Египта.Фото © «Шедеврум»

Все слышали это выражение: «Кесарю — кесарево». Кесарем в данном контексте называется любой правитель, но самым первым кесарем в истории стал Гай Юлий Цезарь. Он был для Рима личностью настолько легендарной, что его имя стало нарицательным. Именно при нём Римская республика расширилась до невероятных масштабов. Великие тянутся к великим, поэтому Цезарь стал любовником Клеопатры. Неясно, насколько римский политик и полководец на самом деле её любил, но для 52-летнего Гая Юлия девушка была отличным шансом начать завоевание Египта. Формальным поводом стало убийство политического соперника Цезаря, Гнея Помпея Великого. Птолемей XIII решил так добиться милости римского полководца и списать долги отца.

На самом деле Клеопатра уже тогда воевала с братом, даже набрала свою собственную армию в Сирии. Но 13-летний Птолемей XIII пользовался большим авторитетом, поэтому победил. Зато Юлий Цезарь был старше и умнее Птолемея, а Клеопатра — старше и привлекательнее. Поэтому будущую царицу к Цезарю с целью антиптолемеевского заговора привёз из столицы Египта её поклонник Аполлодор. Чтобы стража ничего не заметила, Клеопатру завернули в ковёр. В итоге римский политик и египетская царица стали любовниками и союзниками, вместе разбили войско Птолемея XIII и стали править неразлучно.

Но счастье с Цезарем продолжалось недолго. В 44 году до нашей эры его убили собственные союзники. Римский лидер получил слишком много власти и превратился в диктатора, что могло уничтожить хрупкий республиканский строй. «И ты, Брут», — сказал Юлий Цезарь другу-предателю и получил 23 ножевых. После этой трагической случайности Клеопатра VII стала суверенной правительницей Египта. А Римская республика всё равно распалась, в том же 44 году до нашей эры.

Клеопатра и талантливый римский полководец, что любил её больше жизни

Клеопатра и полководец Марк Антоний попали в анналы истории как пример большой и чистой любви. Фото © «Шедеврум»

Клеопатра встретила Марка Антония в 41 году до нашей эры. После распада Римской республики Марк, как один из трёх политических лидеров Рима, получил восточную часть римских владений. И решил продолжить завоевания Цезаря, напав на парфян. Но два оставшихся политических лидера, Марк Лепид и Октавиан, придерживались своего мнения на кесарево наследство. Вернее, Лепид своего мнения не имел, так как сдался Октавиану и был лишён всех титулов. Последний же решил объединить римские владения под своей властью.

Отношения Марка Антония с Клеопатрой продлились 10 лет. Они и правда любили друг друга. Пока Октавиан собирал по кусочкам развалившуюся Римскую республику, Антоний проявлял свою доблесть на поле боя, воюя на деньги своей любимой женщины. Правда, кампания против парфян обернулась катастрофой, а образ жизни Марка и Клеопатры стал напоминать «вечную вечеринку». Октавиан напал на Египет в начале 30-х годов до нашей эры, и судьба пары была предрешена. Марк Антоний «случайно» упал на собственный меч, когда до него дошли слухи о смерти Клеопатры.

Клеопатра и её «побег» на тот свет от Октавиана Августа

Октавиан хотел превратить Клеопатру в свой «боевой трофей», подвергнув публичному позору. Фото © «Шедеврум»

Самым ужасным оказался тот факт, что Клеопатра была жива. Но последняя женщина-фараон знала, что военная мощь Октавиана её армии не под силу, особенно после потери ключевого полководца, Антония. Кроме того, до неё стали доходить слухи о том, что высокопоставленный римлянин хочет опозорить правительницу перед её же подданными, протащив по столице Египта Александрии за колесницей. Можно сказать, Октавиан этим убил Клеопатру. Потому что перспектива стать «трофеем» её не устраивала. По одной версии, судьба сжалилась над Клеопатрой, поскольку крестьянин принёс в корзине смокв египетскую кобру, что ужалила царицу. По другой версии, был использован сильный яд на основе популярных дурманов своего времени.