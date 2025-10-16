Каким будет апокалипсис: Топ-7 версий конца света от разных религий, от буддизма до ислама

Апокалипсис, или конец света, является частью мировоззрения во многих религиях. В классическом виде он представлен в авраамических — иудаизме, христианстве, исламе. Но неизбежность разрушения мира в том виде, в котором мы к нему привыкли, встречается и в других верованиях. Например, в буддизме, индуизме и даже у викингов. Последние отличались самым странным взглядом на конец света. Рассказываем об апокалипсисах в разных религиях.

Апокалипсис в христианстве

Самый популярный конец света на Земле — христианский. Подробное описание апокалипсиса есть в Библии. Фото © «Шедеврум»

Про апокалипсис христианам в подробностях рассказал Иоанн Богослов. Его книга стала последней частью Нового Завета и носит название Apocalypsis Ioannis. В переводе с латыни это дело переводится как «Откровение Иоанна». У слова «апокалипсис» в Риме и Греции было безобидное значение, но видения Иоанна Богослова были посвящены концу света, так что апокалиптическая трактовка победила.

Каждый христианин знает, как будет происходить апокалипсис по Иоанну Богослову. Сначала будет снятие семи печатей с Книги, потом появятся четыре всадника апокалипсиса: Голод, Чума, Война и Смерть. После снятия всех печатей семь ангелов трубят в иерихонские трубы, что возвещают о разных напастях, например, об огне, затмении, падении звёзд и гибели трети людей. Потом праведница, символизирующая Церковь, бежит на небесах от красного дракона, с ним борется Архангел Михаил.

В вот на Земле после этого устанавливается власть семиглавого зверя на 42 недели. Ему помогает другой зверь, тот, что любит 36-е треугольное число 666. После появляются три ангела на небе, но затем жать свою жатву приходит Антихрист. Последнее испытание рода людского — это семь чаш гнева, после происходит суд над Вавилонской блудницей, а затем — Страшный суд. Воскресают все! По итогу праведники навечно попадают в Рай, а грешники — в Ад.

Апокалипсис в иудаизме

Христианский апокалипсис подозрительно пересекается с иудейским концом света. Но евреи ждут Машиаха. Фото © «Шедеврум»

Иисус Христос был воспитан в иудейской культуре. Просто потому, что жил в Галилее и родился в семье благоверных иудеев. Поэтому в христианстве много пересечений с иудаизмом. Но апокалипсис для иудеев — это, можно сказать, «облегчённый» христианский конец света. Описание — в ветхозаветной Книге Исайи. Ортодоксальные евреи ждут прихода Мессии (Машиаха). Он установит царский трон на горе Сион и приведёт человечество в эру добра и справедливости. Христиане посчитали Мессией Христа, поэтому фарисеи начали гонения на Него.

Современные иудеи верят, что силами Мессии все мёртвые воскреснут. Потом будет Страшный суд, где Машиах определит, кто будет вечно радоваться, а кто — страдать. Следующий этап — эра пацифизма, когда «не поднимет народ на народ меча». А потом Господь с самыми лучшими из своих подданных устроит Мессианский пир, где праведники будут вкушать мясо адских монстров Бегемота и Левиафана. Наверное, будет вкусно. На этом всё, конец истории человечества. Праведники навсегда в Раю, грешники навсегда в Аду.

Апокалипсис в исламе

Пророк Мухаммед тоже рассказывал своим последователям про апокалипсис. Фото © «Шедеврум»

Конец света в исламе — это сложный процесс, и начнётся он внезапно, хотя признаки будут, малые и большие. Малые были заметны ещё даже до пророка Мухаммеда. Упадок нравов, строительство высоких зданий, землетрясения и насилие — вот некоторые из них. Большие признаки такие: огромное облако дыма, что покроет Землю; восход солнца с запада; пришествие лжемессии Даджжаля, он подчинит весь мир, кроме Мекки и Медины; утрата знаний о мусульманской вере. Потом вострубит ангел Исрафил, и почти всё живое умрёт. Раздастся второй глаз трубы — и все воскреснут. После этого начнётся Кийамат, суд, где все творения предстанут перед Аллахом и поступки будут взвешены на весах Мизан. Перевесит добро — и творение отправится в Джаннат, перевесит зло — в Джаханнам. Навечно.

Странный апокалипсис викингов — Рагнарёк

Викинги тоже верили в апокалипсис. Их конец света зовётся Рагнарёк, «Сумерки богов». Фото © «Шедеврум»

Викинги были язычниками, но свои представления о конце света у них тоже существовали. Для политеистов апокалипсис — это гибель всех богов в битве с хтоническими чудовищами. Мёртвая провидица Вёльва, которую специально вызвал главный бог пантеона викингов Один, предсказала Рагнарёк. Это день, когда из оков вырвется ужасный волк Фенрир. У него будет двое сыновей — Сколль и Хатти. Сколль съест Солнце, а Хатти — Луну. Мир останется без света. А море выйдет из берегов, когда наружу всплывёт змей Йормунгард. Великан Сурт выжжет всю землю. Из моря приплывёт корабль Нагльфар, сделанный из ногтей мертвецов. В такой схватке погибнут практически все. Из богов выживут сыновья Одина Видар и Вали, а также сыновья Тора Магни и Моди. А ещё два человека — Лив и Ливтрасир. Они дадут новое начало человеческому роду.

Апокалипсис в индуизме

Индуизм и апокалипсис, он же конец света — сложная тема. Кажется, он есть. Но его может и не быть. Фото © «Шедеврум»

В индуизме есть конец света, но странный. В нём нет той статики, что присуща авраамическим религиям. По верованиям Индии, Вселенная проходит Великий цикл. Сотворение мира, его существование и разрушение постоянно сменяют друг друга. Существование делится на четыре юги. Сатья-юга — это Золотой век, когда добродетели в мире на сто процентов. Трета-юга — Серебряный век, добродетели всё ещё много, но она уменьшилась на 25 процентов. Потом наступает Двапара-юга, добродетели в мире всего половина от исходного количества. А сейчас мы с вами живёт в Кали-юге, тут всего четверть добродетели. После Кали-юги мир разрушается, наступает затишье, и вся Вселенная воссоздаётся вновь.

Апокалипсис в буддизме

В буддизме апокалипсис тоже как бы есть. Будда учил, что цикл перерождений во Вселенной вечен. Фото © «Шедеврум»

Согласно словам Будды, сансара (цикл перерождений) не имеет ни начала, ни конца. Апокалипсиса в смысле статичного разрушения существующего мира там нет. Но есть представления о том, как будет разрушаться наш нынешний этап глобальной сансары. Но в то же время Гаутама предсказывал пришествие пятого Будды, Будды Метейи. С него начнётся конец света. Срок жизни мироздания — шесть миллиардов лет.

Сначала перемены затронут не наш физический мир, а самые нижние участки мироздания, те места, которые христиане назвали бы адом. Самые старые из них перестанут существовать по позитивной причине — в результате цикла перерождений злостные противники добродетели перестанут «косячить». А о том, как исчезнет наш мир, есть разные предположения. Земля может расплавиться и сгореть. В тибетской мифологии лягушка, на которой держится вся планета, может упасть или прыгнуть. Каждая буддистская традиция сохраняет какие-то верования из своей до-буддистской эпохи.

Тенгрианство: будет ли вообще апокалипсис

Как будет происходить конец света в тенгрианстве? Никак. Там нет апокалипсиса. Фото © «Шедеврум»

Завершим обзор на позитивной ноте. Тенгрианство — это традиционные верования коренных народов Сибири и Центральной Азии. Монголы, буряты, уйгуры, якуты — все они раньше исповедовали тенгрианство. Тэнгри в этой религии — высшее божество, то есть, небо. А люди — дети Тэнгри. После смерти душа из физического плана переходит в мир духов, продолжая существовать параллельно с материальным миром. В этом состоянии она достигает спокойствия и единения с природой. Апокалипсис в тенгрианстве не будет происходить никак. Конца света в данной религии нет.