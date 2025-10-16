Из драчуна — в буддисты, а потом в звёзды: История перерождения Никиты Кологривого Оглавление «Бей первым»: Как строгий отец-афганец воспитал в Никите бойца Отчисление, Таиланд и гвоздестояние: Странный путь Кологривого обратно в театр Он послал самого Бориса Клюева. Первый скандал Кологривого От качка Вовы до пацана с улицы: Как Кологривый шёл к своей главной роли Кастинг как ринг: Как Кологривый «давил» конкурентов Звёздная болезнь в действии: Кого и за что задевал Кологривый Его главная цель — помочь «тому Никите из прошлого». Как? 16 октября день рождения отмечает молодой российский актёр Никита Кологривый. Об артисте, который будто с одной ноги ворвался на экраны и мгновенно стал звездой отечественного кинематографа, — в материале Life.ru. 16 октября, 11:18 Никита Кологривый — сейчас один из самых популярных российских актёров. Обложка © РИА «Новости» / Екатерина Чеснокова

«Бей первым»: Как строгий отец-афганец воспитал в Никите бойца

Родился Никита в Новосибирске 16 октября 1994 года — сегодня ему исполняется 31 год. Отец у него был строгим, работал на стройке, а до этого прошёл Афганскую войну, мать — домохозяйка. Так что воспитывался мальчик в довольно патриархальной атмосфере.

Чтобы парня не задирали в школе из-за того, что тот носит очки, отец сразу дал установку, что обидчиков нужно проучить.

«Если называют очкариком, нужно без вопросов подходить и бить. Только так поймут, что тебя унижать не стоит» — так, по воспоминаниям актёра, наставлял его отец.

Никита Кологривый (слева) в детстве с отцом и братом. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / n.kologrivyy

И дабы это наверняка у него вышло, записал сына на бокс. К тому же и сам папа был спортсменом, так что это был лишь вопрос времени.

Как вспоминает Никита, увлекался он многими видами спорта, от карате и греко-римской борьбы до айкидо. Однако именно боксом он занимался активнее всего, а потому даже планировал поступать на тренера в педагогический институт в Новосибирске. И, возможно, так бы оно и случилось, если бы не его дед.

Отчисление, Таиланд и гвоздестояние: Странный путь Кологривого обратно в театр

Удивительно, но будущее паренька определила листовка о наборе студентов в театральный вуз, которую ему дал его дедушка. Вероятно, он увидел во внуке скрытый талант к актёрству и помог выбрать верный путь.

Никита Кологривый начинал учиться в Новосибирске. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / n.kologrivyy

Никита Кологривый поступил в Новосибирский театральный институт, правда, уже зимой был отчислен. Молодой человек слабо себя контролировал и мог легко влезть в драку. Именно из-за частых конфликтов, переходящих в махание кулаками, будущую звезду и выгнали. Но он смог убедить взять его назад:

— Сначала не понимал, что это за вуз, что это за секта. На первом курсе зимой меня отчислили, я полгода раздумывал и потом попросил у ректора и мастера взять меня обратно на испытательный срок, потому что осознал, что это мой путь и я буду этим заниматься, — рассказывал Кологривый.

Но сперва отец отвёз его в Таиланд для духовного очищения, где Никита неожиданно увлёкся буддизмом. В свою рутину он включил пару практик, а именно — медитации и гвоздестояние. Правда, сейчас его это уже не интересует.

Вернувшись, Никита взялся за голову, окончил второй курс экстерном и отправился учиться дальше уже в Москву. Там он поступил в ГИТИС, на курс театральных режиссёров Сергея Голомазова и Павла Хомского, а в 2018 году окончил его, ещё и с красным дипломом. Саму учёбу он вспоминает очень тепло:

— Потом случился ГИТИС — какое же прекрасное время! Закончил его с отличием, на третьем курсе пошёл работать в Театр на Малой Бронной. Параллельно с этим начал сниматься, — делился артист.

Он послал самого Бориса Клюева. Первый скандал Кологривого

Кстати, Никита пытался поступить ещё в театральное училище имени Щепкина. Однако там ему сказали, что с его внешностью актёром ему не стать. Парню это, конечно же, не понравилось, и он ответил обидчику как умеет — дерзко и прямо, так как, по словам артиста, на него, помимо прочего, ещё и повысили голос, а делать это могут только отец, дед и старший брат. Тогда художественный руководитель училища выгнал Кологривого из аудитории. И двери в театральное имени Щепкина закрылись для него навсегда.

Чуть не забыли. Худруком этого училища был ныне покойный Борис Клюев, известный по таким ролям, как Майкрофт Холмс, граф Рошфор и Николай Воронин.

У Никиты Кологривого был конфликт со знаменитым Борисом Клюевым. Фото © ТАСС / Станислав Тихомиров

От качка Вовы до пацана с улицы: Как Кологривый шёл к своей главной роли

Первое появление Никиты на экране состоялось в 2016 году в телесериале «Адвокат. Продолжение», где он сыграл роль качка Вовы. В большом кино он появился спустя год — в драме «Жги!» Кирилла Плетнёва. Там он сыграл надзирателя по прозвищу Жлоб.

Ну и дальше пошло-поехало: «Пищеблок», «Два холма», «Игра на выживание», «Чикатило», «Волшебный участок» и «Шерлок в России».

Роль в «Слове пацана» принесла Кологривому славу. Фото © ТАСС / Екатерина Чеснокова

Однако всероссийскую известность Кологривый получил после выхода нашумевшего сериала Жоры Крыжовникова о подростковых бандах Казани конца 1980-х «Слово пацана. Кровь на асфальте». Прославила его и роль Емели в фильме-сказке «По щучьему велению».

Кастинг как ринг: Как Кологривый «давил» конкурентов

И хотя Кологривый оставил профессиональный спорт и ушёл в творчество, боксёрский дух его не покинул. Как признаётся сам актер, на кастинги он ходил как на ринг и видел в них спортивный интерес. Там он прессинговал конкурентов, чтобы они провалились, ибо считал коллег, выросших в комфорте, слабее себя.

Известно, что за словом Никита в карман не лезет и многим его высказывания не по душе. Однако в творческих кругах его непростой характер поняли уже давно.

Звёздная болезнь в действии: Кого и за что задевал Кологривый

Ну и, конечно, такого неоднозначного молодого человека не обошли стороной и скандальные истории.

После успеха «Слова пацана» и стремительного роста популярности артист получил не только славу, но и пристальное внимание к своей персоне. Актёр, посещая различные интервью, начал жёстко проходиться по коллегам по цеху и по площадке. Так, он раскритиковал Александру Бортич за отсутствие у неё профессионального образования, Ивана Янковского за то, что тому сложно давалась роль. Вскоре Кологривый высказался и о Даниле Козловском. И если его критика в сторону коллег зрителями воспринималась просто как возможность пошалить, попиариться, то вот всем известная выходка в кальянной Новосибирска обрушила на него волну негатива.

Для тех, кто не знает или забыл. Тогда Никита, выпив, начал приставать к официантке, а когда та не ответила на его «знаки внимания», укусил её за ногу. Закончилось всё семью сутками за решёткой.

Никите Кологривому пришлось сесть на семь суток за драку в баре. Фото © РИА «Новости» / Александр Кряжев

Артист признавался, что поймал звёздную болезнь и не справился с обрушившейся на него популярностью. За эти семь суток, по словам Никиты, он многое переосмыслил, а потом начал работать с психологом, чтобы разобраться в собственных внутренних противоречиях.

Его главная цель — помочь «тому Никите из прошлого». Как?

В одном из интервью Никита поделился своими амбициозными планами — он мечтает о создании кинобазы в Новосибирске. Эта площадка станет идеальным местом для местных талантов — актёров и режиссёров, которые смогли бы реализовать свои задумки в жанрах вестерна, драмы, боевиков и комедий прямо здесь, у себя на родине. По его словам, проект уже находится на стадии разработки и осталось лишь привлечь инвесторов, закупить современное кинооборудование и собрать команду профессионалов.

— Мне хочется тому Никите из прошлого помочь, чтобы он учился себе в Новосибирске, и тут опа — и кастинг в федеральный проект, и съёмки в Новосибирской области, и все такие: вау, да вы что, прикалываетесь? — делился Кологривый.

Авторы Андрей Ананьев