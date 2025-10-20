Сектор Газа
Боец с позывным Мгновенный полтора месяца удерживал блиндаж в тылу противника

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российский военнослужащий с позывным «Мгновенный» в течение полутора месяцев в одиночку удерживал захваченный блиндаж в тылу противника. За это время, как сообщают «Известия», он уничтожил 25 бойцов Вооружённых сил Украины и ранил ещё 13.

В начале штурма герой действовал вместе с напарником по позывному «Карандаш», который погиб от прямого попадания миномётного снаряда.

«Когда мы штурмовали блиндаж, FPV-дрон ВСУ попытался залететь внутрь. В последний момент я набросил на беспилотник маскировочную сетку — дрон запутался и подорвался», — рассказал «Мгновенный».

Он добавил, что после взрыва вход в укрытие был укреплён мешками с песком, и противник неоднократно пытался вернуть позицию.

Марина Фещенко
