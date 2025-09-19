Грыз зубами и бил: Якутский воин не смог досмотреть видео своей смертельной схватки с ВСУшником
Андрей Григорьев. Обложка © Официальный информационный Портал Республики Саха (Якутия)
Легендарный якутский штурмовик, Герой России Андрей Григорьев не смог сдержать слёз из-за видео рукопашного боя с бойцом ВСУ, облетевшим весь мир. Участник СВО во время той схватки бил противника ножом, грыз его зубами и в итоге одержал победу, однако до сих пор не может смотреть на кадры своего триумфа и одновременно с тем поражения врага.
«Многие спрашивают меня: «Почему ты не смотришь на это видео?». Я знаю концовку, как это было. Второй раз это пройти...» — объяснил собеседник телеканала «Звезда».
Боец ВС РФ подчеркнул, что в каждом из нас живёт зверь, которого лучше никогда не будить. А во время боя его главным спасением был инстинкт самосохранения. Григорьев признался, что в момент схватки не думал ни о Боге, ни о семье, просто хотел выйти из неё живым.
Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил звание Героя России бойцу из Якутии Андрею Григорьеву. Военнослужащий сразился в рукопашной схватке с бойцом ВСУ. Поединок попал на видео, а кадры разлетелись по всему миру. Украинский солдат потерпел поражение в схватке и даже назвал Григорьева перед смертью лучшим бойцом в мире. Якутянин выжил, несмотря на тяжёлые ранения. Он уверен, что своей жизнью обязан ножу, сделанному на его малой родине.