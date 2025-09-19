Грыз зубами и бил: Якутский воин не смог досмотреть видео своей смертельной схватки с ВСУшником

Легендарный якутский штурмовик, Герой России Андрей Григорьев не смог сдержать слёз из-за видео рукопашного боя с бойцом ВСУ, облетевшим весь мир. Участник СВО во время той схватки бил противника ножом, грыз его зубами и в итоге одержал победу, однако до сих пор не может смотреть на кадры своего триумфа и одновременно с тем поражения врага.

«Многие спрашивают меня: «Почему ты не смотришь на это видео?». Я знаю концовку, как это было. Второй раз это пройти...» — объяснил собеседник телеканала «Звезда».