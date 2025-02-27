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Регион
27 февраля, 01:34

Одолевший боевика ВСУ штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом

Актёр Стивен Сигал и Герой России Андрей Григорьев. Обложка © Telegram / Ольга Балабкина

Актёр Стивен Сигал и Герой России Андрей Григорьев. Обложка © Telegram / Ольга Балабкина

Андрей Григорьев, штурмовик из Якутии и Герой России, одержавший победу в рукопашной схватке с боевиком ВСУ, встретился с голливудским актёром и гражданином России Стивеном Сигалом.

«Две легенды. Андрей Григорьев, известный как «Тута», и Стивен Сигал», — написала замглавы Правительства Якутии Ольга Балабкина в Telegram-канале.

Актёр Стивен Сигал и Герой России Андрей Григорьев. Фото © Telegram / Ольга Балабкина

Актёр Стивен Сигал и Герой России Андрей Григорьев. Фото © Telegram / Ольга Балабкина

Якутский штурмовик рассказал о ноже, который спас ему жизнь в рукопашной схватке с бойцом ВСУ
Якутский штурмовик рассказал о ноже, который спас ему жизнь в рукопашной схватке с бойцом ВСУ

Осенью 2024 года в районе Трудового в ДНР произошла смертельная схватка между Андреем Григорьевым и украинским бойцом. Камера ВСУшника засняла последние моменты жизни бойца, который попросил россиянина оставить его «уйти спокойно». Григорьев уважил его просьбу, за что умирающий боец его поблагодарил и назвал лучшим.

Президент России Владимир Путин в начале года присвоил Григорьеву звание Героя России и вручил ему медаль «Золотая Звезда» в День защитника Отечества.

Лия Мурадьян
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