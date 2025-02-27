Одолевший боевика ВСУ штурмовик из Якутии Григорьев встретился с Сигалом

Андрей Григорьев, штурмовик из Якутии и Герой России, одержавший победу в рукопашной схватке с боевиком ВСУ, встретился с голливудским актёром и гражданином России Стивеном Сигалом.

«Две легенды. Андрей Григорьев, известный как «Тута», и Стивен Сигал», — написала замглавы Правительства Якутии Ольга Балабкина в Telegram-канале.

Актёр Стивен Сигал и Герой России Андрей Григорьев. Фото © Telegram / Ольга Балабкина

Осенью 2024 года в районе Трудового в ДНР произошла смертельная схватка между Андреем Григорьевым и украинским бойцом. Камера ВСУшника засняла последние моменты жизни бойца, который попросил россиянина оставить его «уйти спокойно». Григорьев уважил его просьбу, за что умирающий боец его поблагодарил и назвал лучшим.