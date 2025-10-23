План «Ковёр» отменили в аэропортах Калуги, Тамбова и Саратова, ввели в Орске
Обложка © Life.ru
Временные ограничения на полёты отменили в воздушных гаванях Калуги, Тамбова и Саратова. План «Ковёр» ввели в аэропорту Орска. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своём Telegram-канале об отмене плана «Ковёр» на территории региона. Временный запрет на использование воздушного пространства снят. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.
За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. 14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым. По два беспилотника перехватили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями. Ещё один дрон сбили над Курской областью.
