23 октября, 04:55

План «Ковёр» отменили в аэропортах Калуги, Тамбова и Саратова, ввели в Орске

Обложка © Life.ru

Временные ограничения на полёты отменили в воздушных гаванях Калуги, Тамбова и Саратова. План «Ковёр» ввели в аэропорту Орска. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своём Telegram-канале об отмене плана «Ковёр» на территории региона. Временный запрет на использование воздушного пространства снят. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полётов.

В трёх аэропортах России ввели план «Ковёр», в одном сняли

За прошедшую ночь расчёты противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 139 беспилотников Вооружённых сил Украины над регионами России. Наибольшее количество дронов — 56 — сбили над Белгородской областью. 22 беспилотных летательных аппарата самолётного типа ликвидировали над Брянской областью, 21 — над Воронежской областью. 14 БПЛА уничтожили над Рязанской областью, 13 — над Ростовской областью, четыре — над территорией Республики Крым. По два беспилотника перехватили над Тамбовской, Волгоградской, Орловской и Калужской областями. Ещё один дрон сбили над Курской областью.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

Алена Пенчугина
