23 октября, 04:17

В трёх аэропортах России ввели план «Ковёр», в одном сняли

Обложка © Life.ru

В трёх российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты, в одном сняли. Об этом сообщили в Росавиации.

План «Ковёр» был отменён в аэропорту Волгограда и введён в воздушных гаванях Калуги (Грабцево) и Оренбурга. Также ограничения коснулись и Пензенской области, как проинформировали в региональном управлении МЧС.

Аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова закрыты для приёма и вылета самолётов
Аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова закрыты для приёма и вылета самолётов

Ранее в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области погибла женщина. FPV-дрон ударил по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи. Губернатор региона выразил соболезнования родным погибшей. Он подчеркнул, что семье будет оказана вся необходимая поддержка, включая материальную помощь.

Тимур Хингеев
