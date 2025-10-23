В трёх аэропортах России ввели план «Ковёр», в одном сняли

В трёх российских аэропортах ввели временные ограничения на полёты, в одном сняли. Об этом сообщили в Росавиации.

План «Ковёр» был отменён в аэропорту Волгограда и введён в воздушных гаванях Калуги (Грабцево) и Оренбурга. Также ограничения коснулись и Пензенской области, как проинформировали в региональном управлении МЧС.

Ранее в результате атаки украинского беспилотника в Брянской области погибла женщина. FPV-дрон ударил по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Новые Юрковичи. Губернатор региона выразил соболезнования родным погибшей. Он подчеркнул, что семье будет оказана вся необходимая поддержка, включая материальную помощь.