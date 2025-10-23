Сектор Газа
22 октября, 23:44

Аэропорты Волгограда, Саратова и Тамбова закрыты для приёма и вылета самолётов

В ночь с 22 на 23 октября в аэропортах Волгограда, Саратова и Тамбова ввели временные ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Росавиации.

«Аэропорт Волгоград. Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — сказано в сообщении, опубликованном в 23:34 по московскому времени. Спустя 26 минут план «Ковёр» ввели также в воздушных гаванях Саратова и Тамбова.

В Федеральном агентстве воздушного транспорта добавили, что ограничения направлены на обеспечение безопасности пассажиров и членов экипажей самолётов.

Силы ПВО сбили девять вражеских БПЛА в Белгородской и Брянской областях

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил об усугублении рисков для российской критической инфраструктуры и жилых районов. Он подчёркивает, что повышение вероятности атак стало прямым следствием активизации использования украинскими военными беспилотников большой дальности действия.

