Силы ПВО сбили девять вражеских БПЛА в Белгородской и Брянской областях

Силы противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили девять украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях. Это следует из заявления Министерства обороны.

«В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — доложили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, над территорией Белгородской области были сбиты шесть БПЛА, а над Брянской областью — три аппарата.

Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил об усугублении рисков для российской критической инфраструктуры и жилых районов. Он подчёркивает, что повышение вероятности атак стало прямым следствием активизации использования украинскими военными беспилотников большой дальности действия.