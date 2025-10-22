Сектор Газа
Регион
22 октября, 18:37

Силы ПВО сбили девять вражеских БПЛА в Белгородской и Брянской областях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mike Mareen

Силы противовоздушной обороны России за четыре часа уничтожили девять украинских беспилотников в Белгородской и Брянской областях. Это следует из заявления Министерства обороны.

«В период с 16:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены девять украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — доложили в ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, над территорией Белгородской области были сбиты шесть БПЛА, а над Брянской областью — три аппарата.

Мирный житель погиб, ещё один ранен при атаке дронов ВСУ на Брянскую область
Ранее заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский заявил об усугублении рисков для российской критической инфраструктуры и жилых районов. Он подчёркивает, что повышение вероятности атак стало прямым следствием активизации использования украинскими военными беспилотников большой дальности действия.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

