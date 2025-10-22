В Генштабе ВС РФ отметили рост угрозы ударов по жилым массивам в России

Напомним, что с целью усиления эшелонированной защиты объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, имеющей значение для благополучия граждан, было принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан. Министерство обороны Российской Федерации разработало законопроект, в случае принятия которого подготовленные резервисты могут быть привлечены к защите критически важной инфраструктуры, но исключительно в пределах своего региона проживания.