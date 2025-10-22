В Генштабе ВС РФ отметили рост угрозы ударов по жилым массивам в России
Обложка © ТАСС /Алексей Коновалов
Замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ, вице-адмирал Владимир Цимлянский констатировал усугубление рисков для российской критической инфраструктуры и жилых районов. Заявление он озвучил на брифинге.
По его словам, повышение вероятности ударов стало прямым следствием активизации использования Вооружёнными силами Украины беспилотных летательных аппаратов большой дальности
«В связи с участившимися случаями применения вооружёнными формированиями Украины дальнобойных беспилотников для нанесения ударов по территории Российской Федерации возросла угроза поражения объектов критической инфраструктуры и жилых массивов», — заявил вице-адмирал.
Напомним, что с целью усиления эшелонированной защиты объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, имеющей значение для благополучия граждан, было принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан. Министерство обороны Российской Федерации разработало законопроект, в случае принятия которого подготовленные резервисты могут быть привлечены к защите критически важной инфраструктуры, но исключительно в пределах своего региона проживания.
Все самые свежие новости без задержек — в разделе «Последние новости» на Life.ru.