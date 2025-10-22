Минобороны предложило направлять резервистов на сборы для защиты объектов

Министерство обороны Российской Федерации разработало законопроект, в случае принятия которого подготовленные резервисты могут быть привлечены к защите критически важной инфраструктуры, но исключительно в пределах своего региона проживания. Заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ Владимир Цимлянский разъяснил детали инициативы на брифинге.

Он сообщил, что с целью усиления эшелонированной защиты объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, имеющей значение для благополучия граждан, было принято решение о привлечении наиболее подготовленных и патриотически настроенных граждан.

Адмирал Цимлянский начал свое выступление с уточнения статуса этих лиц, отметив, что брифинг посвящён гражданам, добровольно подписавшим контракт о пребывании в мобилизационном людском резерве — то есть резервистам. Он напомнил, что согласно действующему законодательству о воинской обязанности, резервисты — это граждане, состоящие в запасе и добровольно заключившие соответствующий контракт с оборонным ведомством.

Вице-адмирал особо акцентировал внимание на недопустимости смешения понятий резервист и контрактник (действующий военнослужащий). Он подчеркнул, что ключевое различие заключается в том, что резервист сохраняет свою основную гражданскую трудовую деятельность. По его словам, резервист не считается военнослужащим и сохраняет полный спектр гражданских прав. Это люди, имеющие ранее опыт службы в Вооружённых Силах или других силовых структурах, которые добровольно согласились оставаться в резерве.

Цимлянский уточнил новые цели привлечения резервистов. Он сообщил, что документ предусматривает возможность направления их на специальные сборы для обеспечения охраны объектов энергетического комплекса, транспортных узлов, нефтеперерабатывающих предприятий и прочей критической инфраструктуры. При этом вице-адмирал сделал ключевое замечание: такая деятельность будет ограничена только территорией их родного региона и будет направлена, в первую очередь, на противодействие атакам беспилотных летательных аппаратов.

В заключение Цимлянский заверил, что направление резервистов на данные специальные сборы, как и на любые другие виды военных сборов, будет осуществляться исключительно на основании соответствующего указа Президента Российской Федерации.

Ранее Life.ru сообщал, что Госдума во втором чтении одобрила законопроект, позволяющий с 1 января 2026 года призывать граждан в армию в течение всего календарного года на основании указа президента, с отправкой к местам службы дважды в год — с апреля по июль и с октября по декабрь. Документ также предусматривает цифровизацию воинского учёта.