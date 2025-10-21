Госдума одобрила поправку о 30-дневном сроке явки в военкомат по электронной повестке

Госдума на пленарном заседании приняла поправку, устанавливающую тридцатидневный срок для явки в военкомат по электронной повестке с момента её публикации в реестре. Данная норма была одобрена в рамках подготовки ко второму чтению законопроекта о круглогодичном призыве на военную службу.

Инициатива предполагает внесение изменений в статью 7.1 закона «О воинской обязанности и военной службе», которая регулирует временные меры по обеспечению явки граждан по повесткам военного комиссариата. Согласно предлагаемой норме, дата явки в военкомат не сможет превышать 30 дней со дня размещения электронной повестки в профильном реестре. Напомним, что действующая редакция статьи уже предусматривает запрет на выезд из страны для граждан, получивших повестку.

Законопроект о переходе на круглогодичный призыв был внесён в июне 2025 года председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым и его первым заместителем Андреем Красовым, а в сентябре того же года был принят в первом чтении. Документ предусматривает проведение медицинского освидетельствования, профессионального психологического отбора и заседаний призывных комиссий в течение всего календарного года, при этом фактическая отправка призывников для прохождения военной службы будет осуществляться в два этапа: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.

Ранее сообщалось, что осенний призыв в России, который начался 1 октября, будет самым масштабным за последние девять лет. По словам председателя думского комитета по обороне Андрея Картаполова, это обусловлено плановым ростом и увеличением численности российских Вооружённых сил. Он также отметил, что в Ленинградской области формируются новые воинские подразделения.