В МВД опровергли слухи об ограничении выезда из России мужчин призывного возраста

Сообщения о введении временных ограничений на выезд за границу для мужчин призывного возраста в России не соответствуют действительности. Официальное опровержение распространило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«В сети распространяются документы, якобы утверждающие введение временных ограничений на выезд для мужчин призывного возраста. Подобные сообщения появляются в разных регионах страны, включая Пермский край, Мурманскую область и Ставропольский край. Официальные органы уже опровергли его подлинность», — говорится в сообщении.

В ведомстве подтвердили, что никакие запреты на передвижение граждан не вводились. Также в МВД добавили, что все легитимные нормативно-правовые акты в обязательном порядке публикуются на официальных государственных порталах и в установленных информационных системах. Граждан призвали ответственно подходить к проверке информации и использовать для этого только официальные источники.

Ранее сообщалось, что в России мошенники стали выдавать себя за сотрудников военкоматов для уточнения получения электронных повесток. Потенциальную жертву спрашивают о получении документа и требуют, чтобы человек явился в военкомат. При отрицательном ответе аферисты предлагают жертве продиктовать код из СМС.