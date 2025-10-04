«Вам повестка»: Мошенники начали звонить россиянам, представляясь сотрудниками военкоматов

В России с началом осеннего призыва телефонные аферисты стали представляться сотрудниками военкоматов для уточнения получения электронных повесток. Данное предупреждение передаёт ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

«Схема заключается в том, что потенциальную жертву спрашивают о получении электронной повестки с требованием явиться в военкомат, а при отрицательном ответе предлагают продиктовать код из присланного СМС якобы для повторной отправки документа», — сказал собеседник агентства.

Это позволяет преступникам получать доступ к личному кабинету жертвы на портале «Госуслуги». Также полученные персональные данные злоумышленники могут использовать для оформления кредитов или микрозаймов. Кроме того, переданный код способствует установке вредоносного программного обеспечения на мобильное устройство. С его помощью аферисты получают доступ к банковским сервисам и учётным записям жертвы.

Собеседник агентства подчеркнул, что военкоматы никогда не подтверждают по телефону факты получения электронных повесток. Несколько человек, включая освобождённого от службы по здоровью жителя Московской области, уже столкнулись с такими атаками. Злоумышленники используют приказной тон и пытаются запугать граждан несуществующими административными или уголовными наказаниями.

Правоохранительные органы разъяснили, что в законодательстве отсутствует такое понятие, как факт неполучения электронной повестки. Они призвали граждан проявлять бдительность при общении с неизвестными людьми, звонящими с незнакомых номеров. Помимо этого рекомендуется никогда не сообщать коды из смс-сообщений посторонним лицам.

Но не только этой схемой начали пользоваться мошенники. Они начали красть деньги у россиян через фальшивые письма от имени крупных банков о введении «нового налога». Злоумышленники предлагают подписать отказ от платежей и тем самым получают данные для входа в личные кабинеты.