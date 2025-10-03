Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 16:27

Внимание, обман! Банк России составил топ-10 самых популярных фраз мошенников

Банк России составил топ-10 самых популярных фраз мошенников

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Центробанк России обнародовал перечень из десяти наиболее распространённых фраз, которые используют кибермошенники. Эти выражения служат индикатором для быстрого выявления попыток обмана. Как сообщается в Telegram-канале регулятора, «мошенники изобретательны в своих схемах и порой очень убедительны».

Так, среди распространённых фраз, которые используют мошенники в телефонных разговорах, присутствуют следующие:

  • Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора
  • Финансирование запрещённой (экстремистской) организации
  • Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан
  • Звоню по поводу удалённой работы

Дополнительно ЦБ выделяет фразы:

  • Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки
  • Это вы на фото?
  • Оплатите имеющуюся задолженность, штраф
  • Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступила посылка
  • Необходимо задекларировать денежные средства и ценности

Регулятор советует, если вы или ваши близкие услышите подобные выражения в телефонном разговоре, просто завершить звонок. Если вы получили сообщение с похожими фразами, не отвечайте на него и заблокируйте отправителя.

Для дополнительной безопасности ЦБ рекомендует подключить вашим родителям сервис «второй руки», который позволит вам дистанционно предотвратить переводы денег мошенникам.

Вам подарок: В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества на день рождения
Вам подарок: В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества на день рождения

Как сообщалось в начале текущего года, с октября 2025 года Банк России введёт обязательное требование для финансовых учреждений установить специальную кнопку для подачи жалоб на мошенничество. Основная задача банковской системы — сделать процесс подачи заявлений о мошеннических действиях максимально простым, пояснили в ЦБ.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Демьянова
  • Новости
  • Центробанк
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar