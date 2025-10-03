Внимание, обман! Банк России составил топ-10 самых популярных фраз мошенников

Центробанк России обнародовал перечень из десяти наиболее распространённых фраз, которые используют кибермошенники. Эти выражения служат индикатором для быстрого выявления попыток обмана. Как сообщается в Telegram-канале регулятора, «мошенники изобретательны в своих схемах и порой очень убедительны».

Так, среди распространённых фраз, которые используют мошенники в телефонных разговорах, присутствуют следующие: Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора

Финансирование запрещённой (экстремистской) организации

Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан

Звоню по поводу удалённой работы

Дополнительно ЦБ выделяет фразы: Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки

Это вы на фото?

Оплатите имеющуюся задолженность, штраф

Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступила посылка

Необходимо задекларировать денежные средства и ценности

Регулятор советует, если вы или ваши близкие услышите подобные выражения в телефонном разговоре, просто завершить звонок. Если вы получили сообщение с похожими фразами, не отвечайте на него и заблокируйте отправителя.



Для дополнительной безопасности ЦБ рекомендует подключить вашим родителям сервис «второй руки», который позволит вам дистанционно предотвратить переводы денег мошенникам.

Как сообщалось в начале текущего года, с октября 2025 года Банк России введёт обязательное требование для финансовых учреждений установить специальную кнопку для подачи жалоб на мошенничество. Основная задача банковской системы — сделать процесс подачи заявлений о мошеннических действиях максимально простым, пояснили в ЦБ.