Внимание, обман! Банк России составил топ-10 самых популярных фраз мошенников
Банк России составил топ-10 самых популярных фраз мошенников
Обложка © Freepik
Центробанк России обнародовал перечень из десяти наиболее распространённых фраз, которые используют кибермошенники. Эти выражения служат индикатором для быстрого выявления попыток обмана. Как сообщается в Telegram-канале регулятора, «мошенники изобретательны в своих схемах и порой очень убедительны».
Так, среди распространённых фраз, которые используют мошенники в телефонных разговорах, присутствуют следующие:
- Переключаю вас на сотрудника Центробанка, правоохранительных органов, финансового надзора
- Финансирование запрещённой (экстремистской) организации
- Ваш аккаунт на «Госуслугах» взломан
- Звоню по поводу удалённой работы
Дополнительно ЦБ выделяет фразы:
- Беспокоит директор департамента (руководитель компании). Связываюсь с вами из-за текущей проверки
- Это вы на фото?
- Оплатите имеющуюся задолженность, штраф
- Это отдел курьерской доставки, на ваше имя поступила посылка
- Необходимо задекларировать денежные средства и ценности
Регулятор советует, если вы или ваши близкие услышите подобные выражения в телефонном разговоре, просто завершить звонок. Если вы получили сообщение с похожими фразами, не отвечайте на него и заблокируйте отправителя.
Для дополнительной безопасности ЦБ рекомендует подключить вашим родителям сервис «второй руки», который позволит вам дистанционно предотвратить переводы денег мошенникам.
Как сообщалось в начале текущего года, с октября 2025 года Банк России введёт обязательное требование для финансовых учреждений установить специальную кнопку для подачи жалоб на мошенничество. Основная задача банковской системы — сделать процесс подачи заявлений о мошеннических действиях максимально простым, пояснили в ЦБ.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.