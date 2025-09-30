Вам подарок: В Госдуме предупредили о новой схеме мошенничества на день рождения

В России появилась новая схема мошенничества, нацеленная на тех, кто отмечает день рождения. Злоумышленники, представляясь курьерами, доставляющими подарок, выманивают у жертвы СМС-код, что позволяет им получить доступ к банковскому счёту. Об этом сообщила РИА «Новости» глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»).

«Злоумышленники отслеживают дни рождения россиян. Звонят с самого утра, представляясь курьерами. Говорят о якобы заказанном подарке. Выманивают паспортные данные и адрес. Добиваются отправки СМС-кода. Вместо подарка жертва получает опустошенный банковский счёт», — уточняет депутат.

Чиновница напомнила о схожей мошеннической схеме, когда аферисты представляются курьерами с цветами. Она отметила, что в подобных ситуациях многим людям сложно сразу распознать обман. Для решения проблемы парламентарий предлагает внедрение обязательной верификации курьерских служб. Необходимо создать единый реестр легальных компаний и внедрить проверку личности курьеров по модели служб такси (с фото и данными), используя для этого государственные сервисы.

Кроме того, россиян всё чаще вовлекают в поддельные рабочие чаты в мессенджере Telegram с целью хищения доступа к их учётным записям на портале «Госуслуги». Злоумышленники применяют тщательно спланированные сценарии, вынуждая сотрудников компаний добровольно раскрывать конфиденциальные коды из СМС. Ключевой целью аферистов является вход в аккаунт жертвы на «Госуслугах» для оформления кредитов, а также получения доступа к банковской и персональной информации.