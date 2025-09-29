Маскировка под начальство: Доцент рассказал, как в Telegram крадут доступ к «Госуслугам»

Россиян всё чаще вовлекают в поддельные рабочие чаты в мессенджере Telegram с целью хищения доступа к их учётным записям на портале «Госуслуги». О новой схеме мошенничества рассказал NEWS.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Петр Щербаченкий.

По его словам, злоумышленники применяют тщательно спланированные сценарии, вынуждая сотрудников компаний добровольно раскрывать конфиденциальные коды из СМС. Ключевой целью аферистов является вход в аккаунт жертвы на «Госуслугах» для оформления кредитов, а также получения доступа к банковской и персональной информации.

«Вас добавляют в закрытый чат компании, где уже есть несколько участников: «гендиректор», «начальник отдела кадров», «главный бухгалтер» и «коллеги» — все аккаунты фейковые, но выглядят очень правдоподобно», — пояснил Щербаченко.

Эксперт добавил, что спустя некоторое время один из псевдо-руководителей отдаёт срочное распоряжение, например, о необходимости проверки учётных данных в связи с выплатой премии. Далее в беседе появляется мнимый сотрудник IT-отдела, который инструктирует жертву по дальнейшим действиям, утверждая, что для подтверждения операции требуется авторизация на «Госуслугах».

В этот момент мошенник инициирует на портале процедуру восстановления доступа, используя номер телефона жертвы, на который и приходит реальное СМС с кодом. Жертву затем настойчиво просят продиктовать или переслать этот код в чат, резюмировал Щербаченкий. Специалист подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах нельзя сообщать полученные в СМС коды третьим лицам.

Не так давно появилась ещё одна схема мошенничества. Играя на любопытстве, аферисты совершают короткие звонки, сбрасывая вызов после нескольких гудков. Это провоцирует человека самому перезвонить на дорогостоящий номер. Чтобы избежать этого, рекомендуется просто игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров.