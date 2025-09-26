Россиянам раскрыли схему мошенничества с пропущенными вызовами
Эксперт Бедеров: Мошенники специально сбрасывают звонок, чтобы им перезвонили
Мошенники целенаправленно совершают короткие звонки и сбрасывают их, чтобы вызвать у жертвы любопытство или тревогу и заставить перезвонить на платный номер. О новой схеме телефонного обмана рассказал в интервью RT директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.
«Цель таких звонков — сыграть на вашем любопытстве и чувстве беспокойства, чтобы вы сами совершили дорогой звонок и отдали мошенникам свои деньги. Самый надёжный способ защиты — игнорировать пропущенные вызовы с незнакомых номеров или завести себе голосового помощника», — посоветовал специалист.
По словам Бедерова, злоумышленники могут искусственно затягивать беседу, используя фоновые шумы или музыку. Эксперт пояснил, что подобные методы также помогают преступникам проверять, активен ли номер, и обходить различные системы безопасности.
Ранее сообщалось о новой схеме обмана, нацеленной на участников спецоперации и их семьи. Аферисты копируют сайты благотворительных фондов и заманивают жертв в фиктивные инвестиционные схемы с гарантированными выплатами до полумиллиона рублей в месяц. Для придания видимости достоверности на таких площадках публикуются фальшивые отзывы.
