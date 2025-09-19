Владимир Путин
19 сентября, 06:56

Капкан для бойцов СВО: Мошенники обчищают солдат на схеме с «‎выплатой в 500 тысяч рублей»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Мошенники придумали новую схему обмана, теперь они нацелились на бойцов спецоперации и их семьми. Для этого они создают сайты-двойники благотворительных фондов и предлагают им принять участие в фиктивной инвестиционной программе с ежемесячной «поддержкой» до 500 тысяч рублей. О новой афере 19 cентября сообщили специалисты по борьбе с киберпреступностью.

«Злоумышленники создают сайты-двойники, где обещают выплаты бойцам и их родным якобы по приказу президента. На страницах размещают дипфейки с отзывами и указывают, что программу уже используют тысячи участников СВО», — рассказали «РИА Новости» в компании F6, которая разрабатывает технологии для борьбы с киберпреступностью.

Аферисты ловят жертв на крючок, прося для получения выплаты в полмиллиона внести вклад от 50 тыс. рублей. Они обещают, что боец СВО начнёт получать с этих денег доход до 21% в месяц. При этом мошенники не только присваивают средства, но крадут личные данные собеседников и заражают их устройства вредоносным ПО. Эксперты сообщили, что использование дипфейков в схемах против участников СВО зафиксировали впервые. Чтобы не попасться на уловки аферистов, они призывают перепроверять информацию о господдержке в официальных источниках и быть внимательными к доменам сайтов.

Злоумышленники не перестают изобретать изощренные методы обмана граждан России. Ранее Министерство внутренних дел РФ обратило внимание на очередную уловку аферистов, задействующих исходящие вызовы. Суть новой схемы заключается в отправке россиянам поддельных тревожных оповещений, побуждающих потенциальных жертв самостоятельно связаться с мошенниками по указанному номеру.

