Капкан для бойцов СВО: Мошенники обчищают солдат на схеме с «‎выплатой в 500 тысяч рублей»

Мошенники придумали новую схему обмана, теперь они нацелились на бойцов спецоперации и их семьми. Для этого они создают сайты-двойники благотворительных фондов и предлагают им принять участие в фиктивной инвестиционной программе с ежемесячной «поддержкой» до 500 тысяч рублей. О новой афере 19 cентября сообщили специалисты по борьбе с киберпреступностью.

«Злоумышленники создают сайты-двойники, где обещают выплаты бойцам и их родным якобы по приказу президента. На страницах размещают дипфейки с отзывами и указывают, что программу уже используют тысячи участников СВО», — рассказали «РИА Новости» в компании F6, которая разрабатывает технологии для борьбы с киберпреступностью.

Аферисты ловят жертв на крючок, прося для получения выплаты в полмиллиона внести вклад от 50 тыс. рублей. Они обещают, что боец СВО начнёт получать с этих денег доход до 21% в месяц. При этом мошенники не только присваивают средства, но крадут личные данные собеседников и заражают их устройства вредоносным ПО. Эксперты сообщили, что использование дипфейков в схемах против участников СВО зафиксировали впервые. Чтобы не попасться на уловки аферистов, они призывают перепроверять информацию о господдержке в официальных источниках и быть внимательными к доменам сайтов.