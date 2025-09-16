Владимир Путин
16 сентября, 14:28

МВД предупредило россиян о новой схеме мошенников с исходящими звонками

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Преступники рассылают россиянам фальшивые тревожные сообщения, предлагая жертвам самостоятельно перезвонить на указанный номер. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, это позволяет обойти системы безопасности банков и операторов, блокирующие входящие подозрительные вызовы.

«Преступники рассылают поддельные документы или тревожные сообщения. При этом оставляют номер, по которому якобы нужно срочно позвонить. Многие решают на всякий случай проверить информацию и связаться с её отправителем», — отметила Волк.

По её словам, люди сами проявляют инициативу в общении с мошенниками. Это создаёт лазейки для аферистов, позволяя им обходить существующие системы безопасности банков и операторов связи, которые настроены на блокировку подозрительных входящих вызовов. Представитель МВД также добавила, что подобные сообщения с призывом перезвонить могут поступать по различным каналам: через мессенджеры, электронную почту, СМС и даже в виде бумажных писем.

В качестве типичных примеров Волк привела ситуации, когда речь идёт о взломе аккаунта, срочной замене документов, банковских или SIM-карт, а также о необходимости оплатить услуги или штраф. Завершается такое сообщение обычно настоятельным требованием позвонить по указанному мобильному номеру. Мошенники рассчитывают на то, что человек, сам набрав номер, уже демонстрирует доверие к предлагаемой помощи, что значительно упрощает процесс обмана.

А ранее Life.ru рассказывал, что школьница из Москвы перевела мошенникам более 1 миллиона рублей с банковских счетов бабушки. Подростка запугали мнимыми обвинениями в преступлении и заставили заплатить за ненужные справки и разрешения.

Мария Любицкая
