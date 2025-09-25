Интервидение
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 сентября, 14:27

«Не будь лохом»: Прокуратура сняла ролик против мошенников в стиле Джеймса Бонда

Прокуратура Подмосковья сняла ролик против мошенников в стиле Джеймса Бонда

Прокуратура Московской области выпустила необычный социальный ролик о телефонных мошенниках. В видео главный герой, обычный житель Подмосковья, воображает себя шпионом в стиле Джеймса Бонда. Но вместо подвигов он попадает в ловушку: выполняя указания «спецслужб по телефону», становится соучастником преступления.

Финал ролика предельно ясен: «Если вам позвонили по телефону и убедили помочь ФСБ, вы не станете суперагентом. Вы станете преступником», — говорит мужчина в форме прокурора.

На примере персонажа «Балашихинских новостей» Анатолия Кельмяшкина зрителям объясняют, что разговор с незнакомцем может привести не к подвигам, а в криминальную хронику. Завершает ролик жёсткий призыв: «Не отвечай мошеннику — не будь лохом».

Видео © Прокуратура Московской области

Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

88-летний дедушка из Подмосковья переиграл мошенницу, отдав муляж 3 млн рублей
88-летний дедушка из Подмосковья переиграл мошенницу, отдав муляж 3 млн рублей
BannerImage

Обложка © Прокуратура Московской области

Марина Фещенко
  • Новости
  • Криминал
  • Московская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar