«Не будь лохом»: Прокуратура сняла ролик против мошенников в стиле Джеймса Бонда

Прокуратура Московской области выпустила необычный социальный ролик о телефонных мошенниках. В видео главный герой, обычный житель Подмосковья, воображает себя шпионом в стиле Джеймса Бонда. Но вместо подвигов он попадает в ловушку: выполняя указания «спецслужб по телефону», становится соучастником преступления.

Финал ролика предельно ясен: «Если вам позвонили по телефону и убедили помочь ФСБ, вы не станете суперагентом. Вы станете преступником», — говорит мужчина в форме прокурора.

На примере персонажа «Балашихинских новостей» Анатолия Кельмяшкина зрителям объясняют, что разговор с незнакомцем может привести не к подвигам, а в криминальную хронику. Завершает ролик жёсткий призыв: «Не отвечай мошеннику — не будь лохом».

Видео © Прокуратура Московской области