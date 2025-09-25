«Не будь лохом»: Прокуратура сняла ролик против мошенников в стиле Джеймса Бонда
Прокуратура Подмосковья сняла ролик против мошенников в стиле Джеймса Бонда
Прокуратура Московской области выпустила необычный социальный ролик о телефонных мошенниках. В видео главный герой, обычный житель Подмосковья, воображает себя шпионом в стиле Джеймса Бонда. Но вместо подвигов он попадает в ловушку: выполняя указания «спецслужб по телефону», становится соучастником преступления.
Финал ролика предельно ясен: «Если вам позвонили по телефону и убедили помочь ФСБ, вы не станете суперагентом. Вы станете преступником», — говорит мужчина в форме прокурора.
На примере персонажа «Балашихинских новостей» Анатолия Кельмяшкина зрителям объясняют, что разговор с незнакомцем может привести не к подвигам, а в криминальную хронику. Завершает ролик жёсткий призыв: «Не отвечай мошеннику — не будь лохом».
Видео © Прокуратура Московской области
Обложка © Прокуратура Московской области