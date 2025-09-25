88-летний дедушка из Подмосковья переиграл мошенницу, отдав муляж 3 млн рублей
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrii Iemelianenko
Пенсионер из Подмосковья помог полиции задержать курьера финансовых мошенников, имитировав передачу трёх миллионов рублей. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Московской области.
Видео задержания аферистки © МВД России
88-летний дедушка получил звонок от аферистки, которая представилась сотрудницей военной прокуратуры. Она заявила, что с его счёта якобы перевели полмиллиона рублей на финансирование ВСУ, и теперь пенсионеру грозит уголовное дело. Злоумышленница потребовала временно изъять все его накопления для проверки. Пенсионер оказался умнее. Он сделал вид, что согласен на условия мошенников, но сам обратился в правоохранительные органы.
Под контролем оперативников пенсионер встретился с курьером, которой оказалась 23-летняя жительница Иркутской области. Девушка забрала пакет с муляжом денег и была немедленно задержана. В отношении злодейки возбудили уголовное дело о покушении на мошенничество, она заключена под стражу.
Тем временем продолжается поиск мошенников, которые обманом выманили у пожилого жителя Петербурга 20 миллионов рублей. Один из злоумышленников позвонил потерпевшему, представился губернатором и заявил, что из городского бюджета похищена крупная сумма, а для помощи в поимке преступников необходимо передать деньги «связному».
