Россиян предупредили о мошенниках, действующих под видом школьных психологов

ГУРБ МО: Мошенники обманывают россиян под видом школьных психологов
Мошенники разработали новую схему, маскирующуюся под психологическое тестирование в школах, предупредили в Главном управлении региональной безопасности и прокуратуре Подмосковья. Как сообщили представители ведомства, аферисты звонят родителям и детям, представляясь школьными психологами, и под видом анкетирования рассылают фишинговые ссылки.
Как отмечает «Радио 1», ссылка ведёт на поддельный сайт, где жертву вынуждают ввести конфиденциальные данные, что даёт злоумышленникам доступ к персональной информации и банковским кабинетам. На втором этапе преступники переходят к шантажу, сообщая об «утечке данных» или «возбуждении уголовного дела», и требуют включить видеосвязь для «проверки обстановки», а также собрать деньги и ценности для передачи курьеру.
Специалисты подчёркивают, что официальные лица никогда не запрашивают пароли, коды из СМС или перевод денег. При подозрительных звонках рекомендуется немедленно прекратить разговор, перезвонить в организацию по официальному номеру и сообщить о происходящем в полицию по телефонам 102 или 112.
