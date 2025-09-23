Ну просто «лакомка»: Названа любимая цель мошенников в последнее время

Современные студенты, уже имеющие банковские карты и возможность брать кредиты, стали привлекательной целью для мошенников. Из-за отсутствия опыта взаимодействия с государственными институтами молодые люди часто не могут отличить реальные ситуации от вымышленных схем преступников. Об этом предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

«Стереотип о «нищем студенте» устарел. Сегодняшние студенты — это взрослые люди с банковскими картами, подработкой и уж точно с возможностью взять кредит. С другой стороны, в силу возраста многие просто не сталкивались с государственными институтами и не способны отличить настоящую ситуацию от придуманной мошенниками. Именно это делает их лакомой мишенью для мошенников», — говорится в сообщении.

По данным полиции, студенты Томского государственного университета особенно подвержены мошенническим атакам: аферисты массово представляются сотрудниками ректората, деканата или других управлений вуза. С начала года в университете было зарегистрировано 16 «новых проректоров». Основные схемы — подделка сообщений от имени руководства и имитация атак на важные сервисы.

Киберполицейские напоминают, что руководство вузов никогда не создаёт личные чаты со студентами и не проводит разбирательства онлайн. Признаки обмана: срочные требования действовать прямо сейчас и просьбы перевести деньги. Если встречаются ссылки на ФСБ, МВД или другие ведомства, нужно немедленно положить трубку и перезвонить по официальным телефонам.