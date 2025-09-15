Владимир Путин
15 сентября, 06:40

Мошенники начали прикидываться школьными психологами, чтобы обмануть россиян

ВТБ предостерёг о новой схеме мошенничества с якобы школьными психологами

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Yta23

Раскрыта новая схема мошенничества, в которой злоумышленники выдают себя за школьных психологов и рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов. Об этом сообщили в банке ВТБ.

«Специалисты ВТБ выявили новую схему мошенничества, в которой злоумышленники представляются школьными психологами. Они рассылают россиянам ссылки на поддельные сайты государственных сервисов, сообщая, что их ребёнок якобы не прошел обязательное тестирование. Сценарий завершается «дистанционными проверками» и передачей денег и ценностей лжекурьеру», — говорится в сообщении.

Мошенники звонят родителям и предлагают пересдать тест по ссылке, которая ведёт на фишинговый сайт. Таким образом злоумышленники получают доступ к личным данным, а иногда и к банковским счетам. После этого жертвам сообщают об утечке данных или угрозе уголовного преследования за действия, якобы совершённые от их имени.

Аферисты используют психологическое давление: требуют включить видеозапись дома, собрать ценные вещи и передать их курьеру. ВТБ подчеркивает, что представители ЦБ или финмониторинга никогда не звонят обычным гражданам, поэтому важно сохранять спокойствие и критически относиться к любым звонкам неизвестных.

«Повышенная внушаемость»: Гипнотерапевт объяснил, как мошенники вводят жертву в транс

Ранее сообщалось, что в начале учебного года мошенники особенно активно атакуют школьников, студентов и их родителей, используя психологические манипуляции и цифровые технологии. Жертвы чаще всего сталкиваются с фишинговыми рассылками и поддельными уведомлениями. Злоумышленники отправляют электронные письма и SMS от имени учебных заведений с сообщениями о «задолженности за обучение», «срочных сборах на нужды класса» или «блокировке доступа к электронному дневнику».

Милена Скрипальщикова
