«Повышенная внушаемость»: Гипнотерапевт объяснил, как мошенники вводят жертву в транс
На сегодняшний день существует около 200 разных определений гипноза, однако самым классическим считается формулировка американского психиатра и психотерапевта Милтона Эриксона, который определял гипноз как чувственно переживаемый процесс передачи идеи, рассказал гипнотерапевт, преподаватель Московского института психоанализа Евгений Головинов.
По его словам, у одних людей получается противостоять гипнозу, у других нет. Всё зависит от личных особенностей и от обстоятельств, в которых происходит попытка его загипнотизировать. Эксперт подчеркнул, что у человека есть два сознания: разум, подчинённый логике, и подсознание, которое управляется чувствами и эмоциями. Именно с подсознанием работают во время гипноза, вводя человека в «состояние повышенной внушаемости».
В психологии изменённое состояние сознания, непривычное для человека, называют трансом. Именно с подсознанием манипулируют мошенники, вызывая у жертвы страх или надежду. Аферист не оставляет возможности объективно оценить ситуацию и подключить логическое мышление, в результате чего человек теряется и слепо подчиняется указаниям, предупредил собеседник «Вечерней Москвы».
