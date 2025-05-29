Психотерапия в СССР: Какой она была на самом деле и кем были люди, которые её продвигали

Психиатр и психотерапевт — это разные люди. Иногда они общаются друг с другом, иногда даже дружат. В исключительных случаях попадают на приём друг к другу. Но в чём же заключается разница между психиатром и психотерапевтом? Всё просто: психотерапевт лечит словом, а психиатр — медикаментами, ведь он имеет право их выписывать. Лучше всего люди лечатся, когда сочетают два этих подхода. Расскажем историю советской психотерапии в материале.

Когда в России впервые занялись психотерапией

Интересно, существовала ли психотерапия в царской России? В.М. Бехтерев. Фото © Wikipedia

Русская психотерапия возникла ещё до 1917 года. Тогда подходов к лечению людей от тревожных и депрессивных состояний было очень мало, и в основном их разрабатывали в Западной Европе. Поэтому и психотерапия в царской России развивалась по западному пути, то есть очень много внимания уделяла Зигмунду Фрейду и его открытиям. В 1887 году открылось Московское психологическое общество, которое объединяло профессионалов в этой области.

Но были и отечественные учёные со своими подходами. Так, большим уважением пользовался Бехтерев с его рефлексологией, гипнозом и методом самовнушения. А ученик Бехтерева, Александр Лазурский, пошёл несколько дальше и разработал типологию личностей. Он придумал важные в психологии понятия эндопсихики и экзопсихики. Эндопсихика — это внутренние черты личности: характер, умственные способности, темперамент. А экзопсихикой он назвал всё, что воздействует на личность извне и отношение личности к этому. Потом Лазурский разделил людей на три типа: неприспособленных, приспособленных и приспособляющих. Он умер в 1917 году, так что не увидел, как кланы «приспособляющих» стали бороться друг с другом во время Гражданской войны.

Советская психотерапия с 1921-го по 1956 год

Образование СССР поначалу хорошо влияло на развитие психотерапии. Но потом ситуация изменилась. Фото © Youtube / Центр имени Мойсея Вульфа

Первые десятилетия существования Советского Союза были тяжёлыми. Коллективизация, голод, репрессии, нападение немцев... Людям было не до психотерапии. Но наука всё равно развивалась. В 1922 году Иван Ермаков, Вера Шмидт и Моисей Вульф создали Русское психоаналитическое общество, в рамках которого практиковали общение с пациентами по методам Фрейда. Они в том числе работали в детском доме – лаборатории «Международная солидарность». Там учёные ставили психоаналитические эксперименты на детях. Сейчас звучит, конечно, дико, да и тогда идея не очень прижилась: в 1925 году этот детский дом закрыли.

А Московское психологическое общество вообще не пережило 1920-е годы: оно закрылось в 1922 году. Примерно с 1925 года начались гонения на психоаналитиков, что побудило многих из них затаиться или эмигрировать. Относительно молодая дисциплина «психотерапия» сильно проигрывала психиатрии с её физиологическим подходом. Далее психотерапия страдает вместе со всем советским народом: в 1937 году Сталин эту науку запрещает, закрываются лаборатории, журналы и общества, в газетах говорят, что психотерапия — это плохо, многих психологов расстреливают. В 1941 году начинается Великая Отечественная, и психотерапия уходит на второй план. Психотерапевтов забирают на войну.

В советских науках по изучению психики, впрочем, была одна неприкосновенная фигура. Это физиолог Иван Павлов, тот самый, что мучил несчастных собачек ради науки. В 1931 году он открыл при своей лаборатории нервную и психиатрическую клиники, где изучал неврозы и психозы. Время было тяжёлое, так что пациентов находилось предостаточно. А в 1950 году, в разгар «Дела врачей», Академия наук СССР объявила, что психология и психиатрия должны опираться на павловское учение. Маятник качнулся в сторону чистой физиологии, зато наши психодисциплины смогли развить методы гипноза и самовнушения.

Советская психотерапия времён «оттепели»

Смерть Сталина повлияла на развитие психотерапии, причём положительно. Иван Павлов. Фото © Wikipedia / AS USSR

В 1953 году Иосиф Сталин умер. Печальное событие, но многие почувствовали облегчение. Психологи в том числе. В короткое время «оттепели» в СССР стала проникать современная литература на тему психологии и психотерапии. Оказалось, что, пока советские психологи были вынуждены во всём следовать учению Павлова, в других странах возникло множество разнообразных подходов — и всё это теперь можно было изучать и применять на практике. В 1956 году Советский Союз впервые услышал само слово «психотерапия»: прошла 1-я Всесоюзная конференция по вопросам психотерапии.

Советская психология в эпоху застоя

При Брежневе особое внимание уделялось психике космонавтов и пилотов. Борис Ломов. Фото © Youtube / Вячеслав Степанов

С приходом к власти Леонида Брежнева свобод стало поменьше. Психиатрия стала использоваться как средство изоляции диссидентов, но в то же время в психологии и психотерапии наступило очень интересное время. В 1971 году создан Институт психологии РАН под руководством Бориса Ломова, специалиста по инженерной психологии. Он применял к изучению психики человека чисто технический подход, рассматривал её как целую систему. И находился на своём месте: Институт психологии РАН изучал то, как психика работает в космосе, во время полётов на истребителях и в совсем уж экстремальных условиях.

Когда и как советская психотерапия начала походить на современную

Психотерапия в нашем понимании — это частная практика профильных специалистов. Фото © ТАСС / Клипиницер Борис

Эпоха застоя была тяжёлым временем, но народ пользовался определённым уровнем свободы. Дошло до того, что в конце 1970-х в СССР возникла частная психотерапевтическая практика. Это было довольно опасное занятие: частное предпринимательство было запрещено, фарцовщиков сажали надолго, ну и за оплаченный наличными сеанс психотерапии в личное время тоже могли отправить в лагерь. Но находились специалисты, которые не боялись репрессий. С 1982 года с частной практикой стало полегче, но специалистам сильно не хватало опыта и профильной литературы.

В 1980-е теорию двигали вперёд три основные фигуры. Это Борис Карвасарский, который в 1985 году выпустил работу под названием «Психотерапия», Галина Исурина, которая разрабатывала подход групповой психотерапии, а сейчас работает в СПбГУ, и академик РАМН Виктор Ташлыков, который защищал кандидатскую по теме «Взаимоотношения врача и больного в процессе психотерапии неврозов». Все они в то время были представителями Ленинградской психологической школы, которая следовала традициям Бехтерева.

Психотерапевтические подходы, которые были изобретены в СССР

Несмотря на тяжёлую судьбу этой науки, в СССР изобрели ряд уникальных подходов к лечению. Фото © ТАСС / Владимир Витченко, Валерий Христ

В СССР благодаря изолированности нашей психологической школы от западной возникло несколько уникальных методов лечения ментальных заболеваний. Они не были похожи на те, что применяли европейские и американские коллеги, но работали, а это самое главное. Сейчас расскажем о некоторых из них.

Патогенетическая психотерапия Владимира Мясищева . Исурина и Карвасарский были его учениками. Профессор разработал свой метод в 1930-х и 1940-х годах, в самое тяжёлое время. Согласно Мясищеву, личность — это система отношений индивида с окружающей социальной средой, и корень проблем нужно искать в этих отношениях, а также в событиях жизни. Может быть, что-то пошло не так и это вызвало у человека психоз? Логика была примерно такая.

. Исурина и Карвасарский были его учениками. Профессор разработал свой метод в 1930-х и 1940-х годах, в самое тяжёлое время. Согласно Мясищеву, личность — это система отношений индивида с окружающей социальной средой, и корень проблем нужно искать в этих отношениях, а также в событиях жизни. Может быть, что-то пошло не так и это вызвало у человека психоз? Логика была примерно такая. Личностно-ориентированная (реконструктивная) психотерапия . Детище Исуриной, Карвасарского и Ташлыкова. ЛОРП применялась для борьбы с пограничными психоневрозными состояниями и показывала неплохую эффективность. Её разработали в начале 1970-х.

. Детище Исуриной, Карвасарского и Ташлыкова. ЛОРП применялась для борьбы с пограничными психоневрозными состояниями и показывала неплохую эффективность. Её разработали в начале 1970-х. Имаготерапия . Метод разработал Илья Вольперт. Терапия выглядит как своеобразная тренировка сознания: пациент с определённой периодичностью представляет себе определённые образы и повторяет действия, чтобы выработать у себя паттерн поведения.

. Метод разработал Илья Вольперт. Терапия выглядит как своеобразная тренировка сознания: пациент с определённой периодичностью представляет себе определённые образы и повторяет действия, чтобы выработать у себя паттерн поведения. Хобби-терапия. Метод разработал Юрий Скроцкий. В рамках такой терапии пациенты занимались своими хобби: спортом, игрой на гитаре, вышиванием крестиком... Хобби-терапия применялась для работы с подростками, которым ставили диагноз «психопатия».