День брюнеток: раскрываем мифы о самых загадочных женщинах 28 мая — праздник всех темноволосых красавиц. Брюнеток считают загадочными, харизматичными и темпераментными. А что на это говорит наука и правда ли, что именно брюнетки чаще всего становятся королевами красоты? Читайте в материале Life.ru. 27 мая, 10:59 Яркие брюнетки — Сальма Хайек, Моника Беллуччи, Оксана Фёдорова. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © ТАСС / АР / Evan Agostini, © ТАСС / DPA /Hubert Boesl, © ТАСС / Сергей Виноградов, © Freepik / rawpixel.com

Ежегодно 28 мая отмечается День брюнеток — неофициальный праздник всех женщин с тёмным цветом волос. Праздник был придуман как «ответ» Дню блондинок, который отмечают 31 мая.

Само слово «брюнетка» произошло от французского слова brunet («коричневый»). Более того, тёмный цвет волос вполне преобладает у людей во всём мире: более 70–80% населения имеют чёрные или коричневые волосы, а ген, отвечающий за тёмный цвет волос, обычно доминирует над теми, которые отвечают за светлый оттенок.

В народе брюнеток часто наделяют особыми чертами. Среди самых популярных мифов о брюнетках встречаются: будто они сильнее привлекают мужчин, что брюнетки стареют быстрее и рано седеют, и что у брюнеток якобы особенный характер: серьёзный, умный, страстный и порой даже меланхоличный. Разберёмся, что об этом говорит наука.

Топ-модель Ирина Шейк родом из России. Фото © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN

«Мужчинам больше нравятся брюнетки»

На самом деле исследования не дают однозначных ответов. В одном лабораторном эксперименте рисунки с брюнетками в целом оценили более положительно, чем с блондинками. Однако в другом «полевом» исследовании женщина-модель, меняя цвет волос в клубах Лондона, привлекала к себе внимание мужчин чаще всего, будучи блондинкой. То есть уверенно заявить, что брюнетки в целом привлекательнее, нельзя: многое зависит от ситуации и личных предпочтений.

В интернет-опросах результаты тоже разнятся: к примеру, недавний опрос показал, что 42% мужчин сочли самыми красивыми блондинок, а 36% — брюнеток; среди женщин 38% выбрали брюнеток, 36% — блондинок. Таким образом, миф о некой явной мужской «любви» только к брюнеткам опровергается: люди по-разному воспринимают цвет волос, и в целом нет убедительных доказательств предпочтения сильным полом исключительно одной группы.

Индийская актриса и мисс мира – 1994 Айшвария Рай. Фото © ТАСС / АР / Vianney Le Caer

«Брюнетки умны, серьёзны и даже склонны к меланхоличности»

Действительность проще. Научные психологи отмечают, что фототип человека (к которому относится и цвет волос) сам по себе не определяет его личность. Существуют устоявшиеся стереотипы: например, блондинок представляют легкомысленными, а брюнеток — серьёзными и умными, но это всего лишь социальные ярлыки. Цвет волос не определяет характер и не может никак повлиять на личные качества человека, как и на его интеллектуальные способности. Характер определяется воспитанием, опытом, окружением и другими факторами. Человек может быть спокойным или чересчур эмоциональным вне зависимости от того, брюнет он или нет.

Большую роль в распространении этих стереотипов сыграл кинематограф. В чёрно-белых лентах раннего Голливуда «женщину-вамп» воплощала брюнетка Теда Бара. Роковой красавицей немого кино числилась коротко стриженая темноволосая Луиза Брукс, а обладательница золотистых локонов Мэри Пикфорд — наоборот, была «нежной девочкой». Позже образ холодной «платиновой» леди в исполнении Джин Харлоу, Мэй Уэст, Вероники Лейк и «хичкоковских блондинок», наоборот, считался более опасным и страстным. Но в классической ленте 1953 года «Джентльмены предпочитают блондинок» светловолосая героиня Мэрилин Монро — легкомысленная барышня, тогда как её подруга, которую играет брюнетка Джейн Рассел, — рассудительная девушка.











«Среди моделей особенно мало брюнеток»

Наоборот, темноволосых манекенщиц довольно много. Среди голливудских актрис и победительниц мировых конкурсов Miss World, Miss Universe и других преобладают брюнетки. Причём финалистки конкурсов красоты чаще всего родом из латиноамериканских стран. «Мисс Вселенная» была и наша соотечественница — темноволосая Оксана Фёдорова.

Это противоречит мифу о том, что «лишь блондинки могут быть топ-моделями»: согласно статистике, темноволосые леди по душе и мужчинам, и женщинам.

Мисс мира – 1984 Астрид Каролина Эррера. Фото © GettyImages / Fox Photos / Stringer

«Тёмные волосы тусклые и хрупкие»

Это не так. За тёмный цвет волос отвечает пигмент эумеланин. Из-за его высокой концентрации волосы становятся более плотными. Исследования показали, что тёмные волосы толще и крепче, чем светлые, а благодаря высокому содержанию эумеланина они кажутся более блестящими и объёмными. Именно поэтому брюнеток часто приглашают в рекламные съёмки: тёмные волосы выглядят «дорого» и эффектно.

Японская модель и мисс Вселенная – 2007 Риё Мори. Фото © ТАСС / ABACA / Marechal Aurore

Остальные факты

Стереотип о «дорогом» образе брюнеток подтверждается тем, что их нередко приглашают для рекламы элитных товаров.

Что касается седины, современные исследования указывают скорее на роль генетики и этнической принадлежности. Известно, что раннее появление седины чаще встречается у европеоидов и реже — у людей родом из Азии и Африки. То есть у темноволосых седина обычно проявляется позже, но ключевым фактором является генетика и образ жизни, а не количество эумеланина в волосе.

Фотомодель и танцовщица Дита фон Тиз. Фото © ТАСС / АР / Jordan Strauss

Нередки случаи, когда актрисы, имеющие от природы тёмный цвет волос, на экранах воплощали именно блондинок. Но встречается и обратное. Так, загадочная «ведьма» Ева Грин и танцовщица бурлеска Дита фон Тиз родились блондинками, но для карьеры стали брюнетками.

В 1955 году в ответ на успех «Джентльменов, предпочитающих блондинок», сняли ленту «Джентльмены женятся на брюнетках», в которой также участвовала Джейн Рассел, но она не снискала большой популярности.