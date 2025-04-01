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1 апреля, 13:33

Среди школьников завирусилась опасная игра с галлюцинациями, вводящая в транс

SHOT: Среди школьников завирусилась опасная игра «Красная дверь, жёлтая дверь»

Среди подростков завирусилась игра «Красная дверь, жёлтая дверь». Родители бьют тревогу, так как школьники якобы впадают в транс и ловят галлюцинации. Об этом сообщает SHOT.

Среди школьников завирусилась опасная игра «Красная дверь, жёлтая дверь». Видео © SHOT

Для игры нужен «объект» и «проводник». Первый ложится на колени второго с закрытыми глазами и поднятыми руками. «Проводник» массирует виски игроку и задаёт вопросы: какую дверь видит «объект», какой перед ним коридор и видит ли он чёрного человека.

Подростки отвечают на вопросы, якобы находясь в трансе. Когда игрок перестаёт разговаривать, его будят, чтобы ему не стало плохо. По словам участников игры, развлечение направлено на внутренний гипноз, расслабление и самоанализ.

Однако врачи предупреждают, что такие игры могут быть опасны для ребёнка, особенно если он страдает психическими расстройствами. Из-за сильного массажа висков могут возникнуть головокружение и тошнота, они приведут к мышечному напряжению, ощущению дискомфорта и стресса. После подобного дети могут страдать от искажения восприятия реальности и сильной тревожности. Родители же сравнивают эффект от игры с наркотическим опьянением.

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Ранее активисты били тревогу из-за популярной среди подростков опасной игры с «исчезновением». В рамках игры участники должны исчезнуть из дома на 24 часа, полностью оборвав связь с семьёй. При этом заранее предупреждать кого-либо из близких о своих планах нельзя — правила запрещают. Несовершеннолетние могут рассказать о своём местонахождении только надёжным друзьям, которые будут хранить молчание и никому не расскажут об игре.

Обложка ©

SHOT

Алена Пенчугина
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