Среди школьников завирусилась опасная игра с галлюцинациями, вводящая в транс

Среди подростков завирусилась игра «Красная дверь, жёлтая дверь». Родители бьют тревогу, так как школьники якобы впадают в транс и ловят галлюцинации. Об этом сообщает SHOT.

Среди школьников завирусилась опасная игра «Красная дверь, жёлтая дверь». Видео © SHOT

Для игры нужен «объект» и «проводник». Первый ложится на колени второго с закрытыми глазами и поднятыми руками. «Проводник» массирует виски игроку и задаёт вопросы: какую дверь видит «объект», какой перед ним коридор и видит ли он чёрного человека.

Подростки отвечают на вопросы, якобы находясь в трансе. Когда игрок перестаёт разговаривать, его будят, чтобы ему не стало плохо. По словам участников игры, развлечение направлено на внутренний гипноз, расслабление и самоанализ.

Однако врачи предупреждают, что такие игры могут быть опасны для ребёнка, особенно если он страдает психическими расстройствами. Из-за сильного массажа висков могут возникнуть головокружение и тошнота, они приведут к мышечному напряжению, ощущению дискомфорта и стресса. После подобного дети могут страдать от искажения восприятия реальности и сильной тревожности. Родители же сравнивают эффект от игры с наркотическим опьянением.