Активисты бьют тревогу из-за популярной среди подростков опасной игры с «исчезновением»

Российских подростков стали втягивать в опасную игру «Исчезни на сутки». Представители организации «Русская Община» в соцсетях сообщили, о набирающем популярность среди детей развлечении. В рамках игры участники должны исчезнуть из дома на 24 часа, полностью оборвав связь с семьёй. При этом заранее предупреждать кого-либо из близких о своих планах нельзя — правила игры запрещают.

Несовершеннолетние могут рассказать о своём местонахождении только надёжным друзьям, которые будут хранить молчание и никому не расскажут об игре — особенно родителям «исчезнувшего», сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».

Игра предполагает, что после окончания этапа для одного подростка в неё включается следующий ребёнок. Организаторы нового опасного развлечения заманивают детей подарками и призами, обещая аксессуары для гаджетов и компьютерные игры за соблюдение всех правил.