Активисты бьют тревогу из-за популярной среди подростков опасной игры с «исчезновением»
«Русская Община»: Среди подростков набирает обороты игра «исчезни на сутки»
Российских подростков стали втягивать в опасную игру «Исчезни на сутки». Представители организации «Русская Община» в соцсетях сообщили, о набирающем популярность среди детей развлечении. В рамках игры участники должны исчезнуть из дома на 24 часа, полностью оборвав связь с семьёй. При этом заранее предупреждать кого-либо из близких о своих планах нельзя — правила игры запрещают.
Несовершеннолетние могут рассказать о своём местонахождении только надёжным друзьям, которые будут хранить молчание и никому не расскажут об игре — особенно родителям «исчезнувшего», сообщает Telegram-канал «Русская Община ZOV».
Игра предполагает, что после окончания этапа для одного подростка в неё включается следующий ребёнок. Организаторы нового опасного развлечения заманивают детей подарками и призами, обещая аксессуары для гаджетов и компьютерные игры за соблюдение всех правил.
Ранее стало известно, что студента московского вуза задержали после того, как на него поступил донос от одного из одногруппников, с которым у фигуранта дела случился конфликт. Юношу подозревают в участии в деятельности террористической организации.
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