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16 марта, 04:52

Студента заподозрили в терроризме и арестовали в Москве после доноса знакомого

Главное следственное управление СК Москвы возбудило уголовное дело по статье 205 УК РФ в отношении студента столичного вуза Риада Сафарова. Его заподозрили в участии в террористической организации. Правоохранители заинтересовались юношей после доноса со стороны однокурсника, с которым у фигуранта был межличностный конфликт.

«Стороне защиты известны обстоятельства написания заявлений сокурсниками Сафарова о якобы совершённых им преступлениях, а также то, что вменённые Сафарову в вину преступления являются вымышленными», — цитирует судебные документы РИА «Новости».

При обыске у студента был найден дробовик, шумовая и световая гранаты, которые следствие преподнесло суду под видом боевого оружия. Однако в ходе заседания Замоскворецкого суда Москвы адвокат подчеркнул, что обнаруженные предметы являются страйкбольными. Тягу Сафарова к оружию защита объяснила его желанием связать жизнь со спецназом в будущем. Выслушав доводы сторон, служители Фемиды приняли решение арестовать подозреваемого.

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Тимур Хингеев
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