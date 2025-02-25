Общественные деятели из «Русской общины» выражают недовольство по поводу проведения Масленицы в калужском арт-парке «Никола-Ленивец». Они считают, что вместо традиционного празднования там происходит ритуальное действие. По их мнению, в предыдущие годы на этом мероприятии сжигали арт-объекты, напоминающие Крымский мост, собор Парижской Богоматери, Каабу и Вавилонскую башню. Активисты уверены, что образ Масленицы используется в коммерческих целях.

«Главный герой «масленицы» арт-парка «Никола-Ленивец» – это всадник Апокалипсиса. Его окружают 24 зловещие мельницы. Возможно прообраз стран, подписавших так называемый «украинский договор» на полях саммита НАТО в Вашингтоне. Высота башен составляет 26 метров – что тоже символично, так как этот документ подписали ещё главы Евросовета и Еврокомиссии», — говорится в сообщении общественников.

«Русская община» потребовала провести в парке проверку. Они также озабочены соблюдением норм пожарной безопасности при сожжении арт-объекта.