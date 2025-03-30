Код от сладкой жизни. Life.ru узнал, что трендовый «шоколадный» транс делает с мозгом

В Сети активно распространяется занятный тренд — кодирование от пристрастия к молочному шоколаду. Пока одни считают, что всё это — очередные проделки псевдопсихологов, прошедших онлайн-курсы, другие активно пробуют побороть свою страсть к сладкому. Чтобы перестать поедать шоколад, россияне соглашаются на сеанс гипноза, в ходе которого им внушают, что шоколад — это «собачье дерьмо», поэтому каждый раз у человека при его виде будет возникать тошнотворная реакция.

Процесс кодирования от пристрастия к молочному шоколаду. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / psycholog_chelny

В беседе с Life.ru психолог Лариса Никитина рассказала, почему на самом деле возникает пристрастие к сладкому, а также объяснила, действительно ли гипноз помогает закодироваться от молочного шоколада.

Любой гипноз воздействует на бессознательное в первую очередь. Можно внушить человеку, что ему не нравится тот или иной продукт. Например, колбаса. У меня был клиент, который хотел перестать есть солёные колбасы. Это вредно: он от них поправлялся, отекал. На какое-то время это действительно хорошо работает. То же самое касается молочного шоколада. Иногда это можно сделать за один сеанс методом кодировки, с нажиманием на определённые точки. Лариса Никитина Психолог

Однако возникает вопрос об эффективности данного метода. Хотя определённый эффект, по словам специалиста, может быть достигнут, необходимо учитывать ряд факторов. Тяга к шоколаду не является случайностью, ведь этот продукт обеспечивает быстрое насыщение и удовольствие за счёт высокого содержания простых углеводов. Следовательно, важно установить первопричину подобного пищевого поведения. В качестве возможных физиологических факторов следует рассмотреть дефицит микроэлементов. Никитина рекомендует пройти обследование, отмечая при этом, что наиболее значимым фактором является психологический аспект.

«Как правило, сладкое замещает любовь. И это не обязательно любовь партнёра. Чаще всего речь идёт о родительской любви», — отметила психолог.

Почему именно молочный шоколад? Наш выбор часто падает на него из-за яркого сладкого вкуса, который быстро дарит ощущение радости. Однако, когда человек находится в состоянии внутреннего равновесия, тяга к сладкому снижается. Он может спокойно насладиться небольшим десертом, например кусочком торта, просто чтобы оценить его вкус, и остановиться. Конечно, если речь не идёт о строгом следовании принципам здорового питания, для людей с психологическим комфортом умеренное потребление сладостей — это норма.

Насколько это работает, зависит от глубины психологической проблемы. Если бы всё было так просто, наркоманов лечили бы гипнозом или кодировали. С алкоголем та же история. Кому-то кодирование помогает на год, два или пять лет, а кто-то через неделю перестаёт быть закодированным и продолжает пить. Лариса Никитина Психолог

Если нужно срочно избавиться от тяги к сладкому, потому что человек начинает сильно поправляться, а времени или средств на долгий процесс нет, то, возможно, кодировка или гипноз помогут. Но важно понимать, что проблема может вылезти в другом месте. На фоне того, что пациент перестанет есть сладкое, велик риск, что он начнёт в неограниченных количествах есть, например, колбасу или что-то ещё, что тоже вредно. Поэтому правильнее разобраться со своим внутренним состоянием.

«Если вы решили пойти на процедуру кодирования или гипноза, выбирайте специалиста с образованием. Желательно, чтобы это было врачебное, психотерапевтическое образование, а не просто психологическое. Особенно если речь идёт о гипнозе. Не стоит обращаться к людям, прошедшим только онлайн-курсы», — посоветовала Никитина.