В МВД рассказали россиянам, как отличить письмо с «Госуслуг» от фишинга

Настоящее письмо с «Госуслуг» можно определить по адресу отправителя, ссылкам и содержанию. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

«Как отличить письмо от «Госуслуг» от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет», — говорится в сообщении.

Правоохранители подчеркнули, что стоит внимательно проверять адрес отправителя — он должен полностью совпадать с официальным. Все ссылки должны вести исключительно на сайт gosuslugi.ru. В письмах не запрашиваются персональные данные, банковские реквизиты или коды подтверждения.

Информация о штрафах и выплатах всегда доступна в личном кабинете, и никто не требует звонков или пересылки СМС-кодов. Если возникают сомнения, специалисты советуют не переходить по ссылкам и не открывать вложения.