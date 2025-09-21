В МВД рассказали россиянам, как отличить письмо с «Госуслуг» от фишинга
МВД: Настоящие письма от Госуслуг приходят только на email или по СМС
Настоящее письмо с «Госуслуг» можно определить по адресу отправителя, ссылкам и содержанию. Об этом сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.
«Как отличить письмо от «Госуслуг» от фишинга: уведомления приходят только на email или СМС, указанные в личном кабинете. В мессенджерах рассылки нет», — говорится в сообщении.
Правоохранители подчеркнули, что стоит внимательно проверять адрес отправителя — он должен полностью совпадать с официальным. Все ссылки должны вести исключительно на сайт gosuslugi.ru. В письмах не запрашиваются персональные данные, банковские реквизиты или коды подтверждения.
Информация о штрафах и выплатах всегда доступна в личном кабинете, и никто не требует звонков или пересылки СМС-кодов. Если возникают сомнения, специалисты советуют не переходить по ссылкам и не открывать вложения.
Ранее сообщалось, что злоумышленники используют метод перебора паролей, известный как брутфорс, при котором специальные программы проверяют сотни тысяч вариантов, включая простые комбинации вроде «123456» или имён родственников. Также опасность представляют фишинговые атаки: жертвы получают письма или звонки от мошенников, выдающих себя за банки или службы безопасности, с целью выведать личные данные и коды из СМС.